Ozon планирует в 2023 году открыть маркетплейс в Киргизии, Илон Маск запустил конкурента OpenAI, а Минфин готовится ввести налог на продажу российского бизнеса иностранными компаниями. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте RB.

Ozon в Киргизии, Маск и конкурент OpenAI, прогноз ВВП в России: главное 15 апреля