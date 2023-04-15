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Ozon в Киргизии, Маск и конкурент OpenAI, прогноз ВВП в России: главное 15 апреля

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Ozon планирует в 2023 году открыть маркетплейс в Киргизии, Илон Маск запустил конкурента OpenAI, а Минфин готовится ввести налог на продажу российского бизнеса иностранными компаниями. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте RB.

Ozon в Киргизии, Маск и конкурент OpenAI, прогноз ВВП в России: главное 15 апреля

Мир

  • G7 упрекнула Швейцарию в том, что страна недостаточно борется с российскими олигархами, обходящими санкции (Financial Times).
  • Германия выступает за включение российского атомного сектора в 11-й пакет санкций. 

Россия

  • Стриминговые сервисы Movix и PeersTV получили первые протоколы из-за нарушения закона о запрете демонстрации ЛГБТ-сцен детям. Им грозит штраф от 1 млн до 4 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 дней (РБК).
  • Министр финансов Антон Силуанов анонсировал появление 10-процентного налога на продажу бизнеса в России иностранными компаниями.
  • Минэкономразвития ожидает рост ВВП на 1,2% в 2023 году. «К 2026 году он ускорится почти до 3%», — считает глава ведомства.
  • Российские банки привлекли у Центробанка рекордные 3,1 млрд юаней в рамках инструмента валютный своп.

Бизнес

  • Ozon озвучил планы по открытию маркетплейса в Киргизии. В мае в пригороде Бишкека должен быть запущен логистический центр компании.
  • Илон Маск зарегистрировал стартап в области искусственного интеллекта — X.AI.

Фото: Unsplash

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