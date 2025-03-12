Продавцы предложили штрафовать маркетплейсы за отсутствие маркировки платных объявлений

Поправки в Административный кодекс предполагают внедрение штрафов для маркетплейсов за несоблюдение норм законопроекта о платформенной экономике, разработанного Минэкономразвития. Инициативу еще не внесли в Госдуму.

В частности, предлагается ввести штраф за отсутствие маркировки платных объявлений для должностных лиц в размере от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. За повторные нарушения штрафы будут увеличены: для должностных лиц до 120 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс. рублей.

Зачем штрафы? «Позиция АКОРТ заключается в том, что продвижение должно быть понятным и открытым для всех заинтересованных сторон», — заявил председатель президиума ассоциации Станислав Богданов. В РАТЭК указали на возможную дискриминацию со стороны маркетплейсов, которые могут устанавливать невыгодные для продавцов условия.

Позиция против. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что на заседании профильной подкомиссии 20 февраля было решено исключить из законопроекта требование к «особому обозначению карточек товаров». В Минэкономразвития также настаивают на исключении нормы о маркировке. В Wildberries заявили, что обязательная маркировка создаст барьеры для развития малого и среднего бизнеса, ограничивая возможности продвижения товаров и снижая объемы продаж.

В рамках законопроекта «О платформенной экономике» маркетплейсы могут также обязать помечать товары, которые продают иностранцы. Кроме того, документ предполагает необходимость регистрировать продавцов в системе «Честный знак», если их продукция подлежит обязательной маркировке.

Фото на обложке: Vitalii Vodolazskyi / Shutterstock / FOTODOM