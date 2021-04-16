«Интересный опыт»: в Astana Hub рассказали о результатах Invest Day

Invest Day объединяет на одной онлайн-площадке казахстанских и зарубежных инвесторов, а также молодых предпринимателей с продуктами в сфере IT, гласит пресс-релиз, присланный в редакцию RB.RU.

Главная цель мероприятия ― организация деловой площадки для инвестиционно-привлекательных стартапов и венчурных инвесторов, готовых вкладывать средства в проекты, заявляет Astana Hub.

Уникальностью этого года является то, что участие в Invest Day принимают не только казахстанские, но и зарубежные проекты. Так, впервые в Invest Day приняли участие два российских стартапа: 7 Bolt и I’way, а также проект Blocksport из Швейцарии.

По данным пресс-службы Astana Hub, на участие в Invest Day 2021 поступило 80 заявок от стартапов из 8 стран Центральной Азии, СНГ и Швейцарии. Всего было отобрано 12 технологических проектов: i'way, Naimi.kz, Paloma365, Kid Security, Connected Home, terenoi, Blocksport.io, 7 Bolt, Credo, Tuvis, Hustle Free, Rocket Study. Все 12 стартапов представили свои бизнес-проекты 25 инвесторам из таких стран, как: Казахстан, Азербайджан, Россия, Украина, Индия и Великобритания.

«Это был интересный опыт участия в международном Invest Day в Казахстане: на мероприятии присутствуют инвесторы не только из Казахстана, но и из-за рубежа. Хочу отметить высокий уровень проведения ивента и подготовки стартапов. Был приятно удивлен большим количеством инвесторов, которые присутствовали во время нашего питча. Нами заинтересовался один из фондов, присутствующих на мероприятии: он планирует провести более детальную встречу с нами», ― рассказал Владимир Люлька, основатель B2B SaaS-платформы для активации, вовлечения и монетизации комьюнити спортивных фанатов, а также интеграции спонсоров, игроков и партнёров клубов.

Ключевыми партнерами мероприятия выступили: UVCA, InVentures, TA Ventures, iClub, Khazar Ventures, Центрально-Азиатский клуб инвесторов и бизнес-ангелов, Клуб Бизнес-Ангелов QazAngels, MOST Ventures, KASE, Разведка боем, Yellow Rockets, а также ведущие бизнес-ангелы из Казахстана и СНГ, сообщает Astana Hub.

«Для нас Invest Day от Astana Hub был интересен не только представленными проектами, но и знакомствами с активными инвесторами Казахстана. TA Ventures, как правило, не лидирует раунды, а соинвестирует в стартапы с другими фондами и ангелами. Планируем провести несколько индивидуальных встреч со стартапами и участвовать и в других подобных ивентах Казахстана», ― поделилась СЕО клуба частных инвесторов iCLUB Global Тамара Лобзина из Украины.

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Фото: vverve / Depositphotos.