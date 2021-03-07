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Aston Martin начнет производство электромобилей в Великобритании

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

В 2025 году Aston Martin запустит в Великобритании производство электромобилей. Об этом сообщил в интервью Financial Times крупнейший акционер компании Лоуренс Стролл.

Aston Martin начнет производство электромобилей в Великобритании

По его словам, электрический спорткар будут производить в Англии, внедорожник — в Уэльсе.

Поставщиком аккумуляторов для электромобилей может стать Mercedes-Benz. Но компания еще рассматривает варианты и не приняла окончательного решения по этому вопросу.

Обещание компании создавать автомобили в Великобритании прозвучало в то время, когда страна пытается привлечь инвестиции после Brexit, отмечает Bloomerg.

Вместе с тем, государство активно регулирует вопросы создания и использования электромобилей. Правительство страны планирует запретить продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей к 2030 году.

По данным Bloomberg, канадский миллиардер Стролл в 2020 году спас компанию, вложив в нее £535 млн (около $740 млн). Он владеет 22% акций Aston Martin.

После того, как Стролл не получил прибыли от вывода компании на биржу в 2018 году, он поставил перед Aston цель добиться выручки в £2 млрд к 2025 году. Чистый доход при этом должен составить £500 млн. Кроме того, Стролл вернул компанию в гонки «Формулы 1».

Фото: Chatchai Somwat / Shutterstock

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