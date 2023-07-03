Бывшую усадьбу Олега Тинькова в Астрахани выставили на продажу

Усадебный комплекс «Волга дача» (1700 кв. м), который расположен на 3 га в Лиманском районе Астраханской области и ранее принадлежал бизнесмену и основателю «Тинькофф банка» Олегу Тинькову, выставлен на продажу. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на компанию NF Group.

Продавец планирует получить за актив около 850–900 млн рублей, сообщил один из консультантов. Другие называют эту цену завышенной и сообщают, что рыночная стоимость усадьбы составляет 500–600 млн рублей.

Два консультанта, работавших с «Волга дачей», сообщили газете, что сейчас эту усадьбу контролируют структуры, связанные с группой «Интеррос» Владимира Потанина. Группа в 2022 году выкупила у семьи Тинькова 35% в TCS Group, чьим основным активом является «Тинькофф банк».

Бизнесмен Олег Тиньков развивает сервис по аренде жилья премиум-класса La Datcha. Частные виллы располагались в Валь-Торансе, Куршевеле, Форте-дей-Марми и Астрахани. В 2022 году Тиньков продал российские активы La Datcha.

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