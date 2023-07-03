Бывшую усадьбу Олега Тинькова в Астрахани выставили на продажу

Усадебный комплекс «Волга дача» (1700 кв. м), который расположен на 3 га в Лиманском районе Астраханской области и ранее принадлежал бизнесмену и основателю «Тинькофф банка» Олегу Тинькову, выставлен на продажу. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на компанию NF Group.
Продавец планирует получить за актив около 850–900 млн рублей, сообщил один из консультантов. Другие называют эту цену завышенной и сообщают, что рыночная стоимость усадьбы составляет 500–600 млн рублей.
Два консультанта, работавших с «Волга дачей», сообщили газете, что сейчас эту усадьбу контролируют структуры, связанные с группой «Интеррос» Владимира Потанина. Группа в 2022 году выкупила у семьи Тинькова 35% в TCS Group, чьим основным активом является «Тинькофф банк».
Бизнесмен Олег Тиньков развивает сервис по аренде жилья премиум-класса La Datcha. Частные виллы располагались в Валь-Торансе, Куршевеле, Форте-дей-Марми и Астрахани. В 2022 году Тиньков продал российские активы La Datcha.
Фото на обложке: deltafishtour
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Женская грудь для Тинькова, отзывы для Лебедева и еще 3 наших пиар-хода
- 2 В гостиничной сфере не хватает инноваций — вот как компании пытаются это исправить
- 3 «Аэроклуб» разыграет 1 млн рублей на хакатоне
- 4 Мостуризм запускает бесплатные курсы повышения квалификации для представителей туриндустрии
- 5 5 шагов перед открытием гостиницы: что проработать, чтобы проект приносил прибыль
ВОЗМОЖНОСТИ
05 июля 2023
07 июля 2023
07 июля 2023