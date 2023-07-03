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Бывшую усадьбу Олега Тинькова в Астрахани выставили на продажу

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Усадебный комплекс «Волга дача» (1700 кв. м), который расположен на 3 га в Лиманском районе Астраханской области и ранее принадлежал бизнесмену и основателю «Тинькофф банка» Олегу Тинькову, выставлен на продажу. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на компанию NF Group.

Бывшую усадьбу Олега Тинькова в Астрахани выставили на продажу

Продавец планирует получить за актив около 850–900 млн рублей, сообщил один из консультантов. Другие называют эту цену завышенной и сообщают, что рыночная стоимость усадьбы составляет 500–600 млн рублей.

Два консультанта, работавших с «Волга дачей», сообщили газете, что сейчас эту усадьбу контролируют структуры, связанные с группой «Интеррос» Владимира Потанина. Группа в 2022 году выкупила у семьи Тинькова 35% в TCS Group, чьим основным активом является «Тинькофф банк».

Бизнесмен Олег Тиньков развивает сервис по аренде жилья премиум-класса La Datcha. Частные виллы располагались в Валь-Торансе, Куршевеле, Форте-дей-Марми и Астрахани. В 2022 году Тиньков продал российские активы La Datcha.

Фото на обложке: deltafishtour

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