Российский «Ашан» в 2019 году получил €200 млн от материнской компании

В 2019 году французская корпорация Auchan Holding докапитализировала российское подразделение — ООО «Ашан» — на €200 млн. Об этом в интервью РБК рассказал глава российского «Ашана» Йоханнес Толай.

По словам Толая, инвестиции потребовались для обеспечения финансовой стабильности российской компании. Материнская компания докапитализировала «Ашан» в России из-за сложной экономической ситуации и кризиса банковской системы. Топ-менеджер отметил, что российское подразделение погасило кредиты, но не уточнил, в каких банках.

«Ашан» работает в России с 2002 года. Ритейлер управляет 277 магазинами четырех форматов: гипермаркеты, суперсторы, супермаркеты и магазины «у дома».

С 2015 года доля «Ашана» на российском продовольственном рынке снижается.

По данным консалтинговой компании «INFOLine-Аналитика», в 2019 году ритейлер сместился с четвертой на пятую позицию с долей рынка 1,5%. В 2016 году «Ашан» занимал 2,9% рынка.

Материнская компания не раскрывает операционные показатели на отдельных рынках. Однако в своем отчете она указывала, что выручка в России в 2019 году показала снижение. Выручка Auchan Holding по итогам 2019 года снизилась на 1,4% — до €45,8 млрд.

Как считает Йоханнес Толай, на российскую компанию негативно повлияли продовольственные санкции. Он добавил, что бизнес-модель «Ашана» «больше не работает так, как это было в первые 13 лет на рынке».

Кроме того, руководитель Auchan Holding Эдгар Бонте меняет менеджмент материнской компании и ее зарубежных отделений, добавил Толай. По словам главы российского «Ашана», это «нормальная, но не сильно стабильная фаза в жизни семейной компании».

В России компания пересмотрит ассортимент и изменит работу гипермаркетов, а также обновит внутренние системы и нарастит онлайн-присутствие, рассказал Толай. По его словам, новых инвестиций от головной компании не потребуется, так как финансовая ситуация у ее «дочки» стабильна и в текущем году она вернется к росту выручки.

Auchan Holding принадлежит ассоциации семьи Мюлье. Помимо сети гипермаркетов Auchan, в холдинг входят бренды Decathlon, Leroy Merlin, Green Light, Kiabi и Mondial Carpet.