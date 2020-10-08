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Минэкономразвития хочет отменить обязательный аудит для непубличных АО

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Минэкономразвития считает необходимым отменить обязательный аудит бухгалтерской отчетности для непубличных акционерных обществ (АО). Ведомство подготовило соответствующие законопроекты и направило их в Минфин и Центробанк. Об этом пишут «Ведомости».

Минэкономразвития хочет отменить обязательный аудит для непубличных АО

Минэкономразвития подготовило поправки в Гражданский кодекс и законы «Об акционерных обществах» и «Об аудиторской деятельности». Акционеров непубличного АО предлагается наделить правом принимать единогласное решение об отказе от обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности. Это коснется АО, в которых государство не является совладельцем. 

Как говорят в министерстве, нововведение поможет оптимизировать работу небольших АО, а также снизит издержки бизнеса по проведению ежегодного аудита.

Эксперты согласны с ведомством, они говорят, что принятие поправок снизит излишнюю финансовую нагрузку на компании.

«Однако в законе должно быть более четко определено, в каком порядке акционеры непубличного общества все-таки могут настоять на проведении аудита отчетности, даже если такой аудит не обязателен», — рассказал изданию советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Олег Ушаков.

Напомним, предложения отказаться от обязательного ежегодного аудита непубличных АО уже были. Они прозвучали на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Тогда об этом заявила директор департамента корпоративных отношений Центробанка Елена Курицына.

Фото: Sunshinyday / Shutterstock

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