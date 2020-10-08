Минэкономразвития хочет отменить обязательный аудит для непубличных АО

Минэкономразвития считает необходимым отменить обязательный аудит бухгалтерской отчетности для непубличных акционерных обществ (АО). Ведомство подготовило соответствующие законопроекты и направило их в Минфин и Центробанк. Об этом пишут «Ведомости».

Минэкономразвития подготовило поправки в Гражданский кодекс и законы «Об акционерных обществах» и «Об аудиторской деятельности». Акционеров непубличного АО предлагается наделить правом принимать единогласное решение об отказе от обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности. Это коснется АО, в которых государство не является совладельцем.

Как говорят в министерстве, нововведение поможет оптимизировать работу небольших АО, а также снизит издержки бизнеса по проведению ежегодного аудита.

Эксперты согласны с ведомством, они говорят, что принятие поправок снизит излишнюю финансовую нагрузку на компании.

«Однако в законе должно быть более четко определено, в каком порядке акционеры непубличного общества все-таки могут настоять на проведении аудита отчетности, даже если такой аудит не обязателен», — рассказал изданию советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Олег Ушаков.

Напомним, предложения отказаться от обязательного ежегодного аудита непубличных АО уже были. Они прозвучали на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Тогда об этом заявила директор департамента корпоративных отношений Центробанка Елена Курицына.

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