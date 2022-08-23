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Проблемы с бессрочными картами Visa и Mastercaed, Samsonite продал российский бизнес: главные новости 23 августа

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB продолжает следить за новостями для бизнеса на фоне спецоперации: Samsonite продал российский бизнес, запрет показа российских фильмов в IMAX, аренда авто выгоднее его покупки в кредит и другие события 23 августа.

Проблемы с бессрочными картами Visa и Mastercaed, Samsonite продал российский бизнес: главные новости 23 августа

Россия

  • Минцифры России до конца 2022 года планирует создать реестр недопустимых нарушений кибербезопасности. Он будет доступен для всех организаций.

Бизнес

  • Американский производитель Samsonite продал российский бизнес локальным топ-менеджерам. До февраля компания с учетом эксклюзивных прав на реализацию товаров в России могла стоить не менее $100 млн.
  • Гендиректор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин заявил о запрете показа российского кино в IMAX.
  • Сервис долгосрочной аренды автомобиля в России выгоднее его покупки в среднем на 20%. Следующие пять лет тенденция будет только развиваться. 

Финансы

  • Минфин рассматривает размещение российских бондов в юанях. К выпуску хотят привлечь китайских инвесторов, его подготовка займет не меньше года.
  • Россияне пожаловались на трудности при оплате картами с истекшим сроком действия Visa и Mastercard. Сбои могут возникнуть из-за отсутствия необходимых настроек, позволяющих пропускать оплату через просроченные карты Visa и Mastercard.
  • VK на базе United Media Agency (UMA) планирует заниматься дистрибуцией контента на музыкальные стриминговые платформы. Компания обещает размещать треки российских артистов и на зарубежных платформах.

Технологии

  • Разработчик решений по кибербезопасности «Ростелеком Солар» и Центр безопасности информации создали СП для защиты компаний, которые работают с гостайной. Новое юрлицо будет поставлять заказчикам из числа госкорпораций и ведомств спецтехнику, оборудование и софт.

Фото на обложке: Unsplash

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