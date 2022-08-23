RB продолжает следить за новостями для бизнеса на фоне спецоперации: Samsonite продал российский бизнес, запрет показа российских фильмов в IMAX, аренда авто выгоднее его покупки в кредит и другие события 23 августа.

Проблемы с бессрочными картами Visa и Mastercaed, Samsonite продал российский бизнес: главные новости 23 августа