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Минцифры создаст реестр недопустимых кибернарушений

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минцифры России до конца нынешнего года создаст реестр недопустимых нарушений кибербезопасности. Список будет доступен для всех организаций, но в первую очередь для госорганов, госучреждений и объектах критической информационной инфраструктуры.

Минцифры создаст реестр недопустимых кибернарушений

В реестр сначала внесут опасные для IT-сферы сценарии, которые компаниям «нельзя допускать ни при каких условиях». Эти угрозы должны выявлять аудиторы вместе с главами оцениваемых организаций, сообщил источник «Коммерсанту».

Компании также должны будут определить, какие из событий могут быть для них характерны и сообщат об этом правительству. По словам другого собеседника издания, после этого проведут мониторинг отсутствия появления таких нарушений кибербезопасности.

Президент Владимир Путин в мае подписал указ о дополнительных мерах информбезопасности, который касается федеральных и региональных органов исполнительной власти, госкомпаний и фондов, стратегических и системообразующих предприятий, а также «юридических лиц, являющихся субъектами критической информационной инфраструктуры».

В России с марта на 20% подорожало программное обеспечение для кибербезопасности. С ростом цен столкнулась каждая пятая компания. К следуюущему году 84% российских компаний намерены перейти на отечественные средства защиты: антивирусное ПО, VPN-шлюзы, системы защиты WEB-приложений, баз данных и др.

Фото на обложке: Unsplash

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