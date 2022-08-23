Минцифры создаст реестр недопустимых кибернарушений

Минцифры России до конца нынешнего года создаст реестр недопустимых нарушений кибербезопасности. Список будет доступен для всех организаций, но в первую очередь для госорганов, госучреждений и объектах критической информационной инфраструктуры.

В реестр сначала внесут опасные для IT-сферы сценарии, которые компаниям «нельзя допускать ни при каких условиях». Эти угрозы должны выявлять аудиторы вместе с главами оцениваемых организаций, сообщил источник «Коммерсанту».

Компании также должны будут определить, какие из событий могут быть для них характерны и сообщат об этом правительству. По словам другого собеседника издания, после этого проведут мониторинг отсутствия появления таких нарушений кибербезопасности.

Президент Владимир Путин в мае подписал указ о дополнительных мерах информбезопасности, который касается федеральных и региональных органов исполнительной власти, госкомпаний и фондов, стратегических и системообразующих предприятий, а также «юридических лиц, являющихся субъектами критической информационной инфраструктуры».

В России с марта на 20% подорожало программное обеспечение для кибербезопасности. С ростом цен столкнулась каждая пятая компания. К следуюущему году 84% российских компаний намерены перейти на отечественные средства защиты: антивирусное ПО, VPN-шлюзы, системы защиты WEB-приложений, баз данных и др.

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