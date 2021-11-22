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Банки столкнулись с резким всплеском автоатак на клиентов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Финансовые организации зафиксировали всплеск мошеннических звонков клиентам, при которых с потенциальной жертвой общается робот. Доля таких звонков доходит до 90%.

Банки столкнулись с резким всплеском автоатак на клиентов

Первые единичные такие атаки появились около полугода назад.  Их количество стало увеличививаться в основном из-за активного использования банками и другими организациями голосовых помощников для общения с клиентами, сообщил «Коммерсантъ». 

На их распространение повлияло также массовое информирование населения о мошеннических звонках от имени «службы безопасности банка» или «сотрудника МВД».

По словам управляющего RTM Group Евгения Царева, обзвон телефонных баз при помощи робота-помощника повышает охват жертв, а также снижает стоимость кибератаки. У роботизированных атак есть еще один плюс — таким звонкам население доверяет больше.

Банкиры считают, что для предотвращения мошенничества необходимы комплексные меры, в том числе изменения в законодательстве. 

В Центробанке и Минцифры отметили лишь необходимость повышения общего уровня финансовой грамотности.

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Фото на обложке: oatawa / Shutterstock

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