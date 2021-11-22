Банки столкнулись с резким всплеском автоатак на клиентов

Финансовые организации зафиксировали всплеск мошеннических звонков клиентам, при которых с потенциальной жертвой общается робот. Доля таких звонков доходит до 90%.
Первые единичные такие атаки появились около полугода назад. Их количество стало увеличививаться в основном из-за активного использования банками и другими организациями голосовых помощников для общения с клиентами, сообщил «Коммерсантъ».
На их распространение повлияло также массовое информирование населения о мошеннических звонках от имени «службы безопасности банка» или «сотрудника МВД».
По словам управляющего RTM Group Евгения Царева, обзвон телефонных баз при помощи робота-помощника повышает охват жертв, а также снижает стоимость кибератаки. У роботизированных атак есть еще один плюс — таким звонкам население доверяет больше.
Банкиры считают, что для предотвращения мошенничества необходимы комплексные меры, в том числе изменения в законодательстве.
В Центробанке и Минцифры отметили лишь необходимость повышения общего уровня финансовой грамотности.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: oatawa /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
- 2 Десять IT-угроз для бизнеса и как от них защититься
- 3 Финансовая пирамида: 6 признаков, что вас хотят обмануть
- 4 Как не ошибиться с выбором IT-подрядчика: советы эксперта
- 5 Правда и мифы об инвестициях: как не оказаться жертвой мошенников
ВОЗМОЖНОСТИ
22 ноября 2021
22 ноября 2021
22 ноября 2021