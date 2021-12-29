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Средняя цена подержанного автомобиля в России выросла на 50% за год

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Подержанные автомобили подорожали за год в среднем на 50%, следует из результатов исследования «Авто.ру». Новые же машины прибавили в цене 11% по официальным данным, однако реальный рост стоимости авто превысил показатель в 20%.

Средняя цена подержанного автомобиля в России выросла на 50% за год

Результатами исследования о росте стоимости автомобилей в России с RB поделились аналитики сервиса «Авто.ру».

В декабре средняя цена подержанного автомобиля составила 940 тысяч рублей – эта сумма более чем на 50% выше, чем в начале года. Спрос на такие машины держался на стабильном высоком уровне в течение всего года. Самыми активными по спросу на подержанные авто месяцами стали сентябрь и октябрь.

«В период высокого спроса недорогие машины очень быстро находят покупателей и зачастую даже не попадают на классифайды. Как итог – дилеры выгружают на сервисы объявлений машины подороже, что повышает средний чек», – отметил руководитель группы исследований и клиентской аналитики в «Авто.ру» Алексей Муханов. 

Рекомендованные розничные цены на новые автомобили за год выросли на 11%, однако реальные цены выросли вдвое больше. Предложение таких машин увеличилось на 20% – пиковым месяцем по количеству объявлений о продаже новых авто стал июль.

Средняя стоимость автомобиля, продаваемого на «Авто.ру» в 2021 году, составила 3,1 млн рублей – это на 16% больше, чем в январе текущего года.

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Фото на обложке: Mikbiz / Shutterstock

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