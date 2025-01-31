На складах в России скопилось около 700 тыс. автомобилей
На складах российских дистрибьюторов к началу 2025 года скопилось около 700 тыс. машин. Это почти в два раза больше, чем в начале прошлого года, когда на складах было примерно 400 тыс. автомобилей. Об этом РБК сообщил источник на авторынке.
- Новости
По его словам, около 52% всех запасов автомобилей составляют машины российского производства. Эту оценку подтверждает и генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.
Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что общее количество автомобилей в запасах составляет около 600 тыс. штук, что является рекордным показателем как минимум с 2020 года, когда из-за пандемии COVID-19 возникли значительные трудности с логистикой.
По данным Целикова, в запасах примерно 500 тыс. легковых автомобилей, более 400 тыс. из них — китайские. Еще 100 тыс. машин на складах — это коммерческий транспорт, включая средние и тяжелые грузовики, а также автобусы.
По оценке главы «Автостата», последний подобный случай затоваривания был зафиксирован во время экономического кризиса 2008 года. Тогда было произведено около 1,7 млн автомобилей, но уже в следующем году производство упало на 60%, до 723,2 тыс. единиц. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в в 2009 году снизились на 49% год к году, с более чем 3 млн до 1,46 млн единиц.
По прогнозу «Автостата», в 2025 году возможен спад на рынке новых легковых автомобилей. При базовом сценарии сокращение может достичь 10%, что соответствует объему продаж в 1,42-1,43 млн единиц. «Рольф» также прогнозирует падение спроса до 1,3 млн машин при реализации базового сценария. На складах осталось запасов на 3-4 месяца продаж, а дилерские сети «перенасыщены» автомобилями китайских производителей, заявил директор департамента новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов.
Автодилеры уже обратились в Минпромторг с просьбой ограничить поток китайских автомобилей и донастроить прогнозирование потребительского спроса на машины, так как «на уровне законодательства нет никакого регулятора, который мог бы спрогнозировать рынок», сообщила РБК первый заместитель гендиректора «Рольфа» Светлана Виноградова.
Фото на обложке: ShishkinStudio /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Ольга Зиновьева и фитнес-сеть DDX, где 20% у партнера экс-супруги Игоря Сечина, открыли совместное кафе
Материалы по теме
- Пройти курс «Старт работы на Wildberries»
- 1 Роботех-компания ARS Smart Robotics запланировала привлечь 250 млн рублей в рамках pre-IPO Деньги направят на развитие уникальной для России системы кубического хранения товаров 17 февраля 10:00
- 2 В России введут рекордное число складской недвижимости в 2025 году Всего будет введено 7,2 млн кв. м, что почти вдвое больше показателя прошлого года 12 февраля 17:37
- 3 Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации складов Raven Russia Всего государству дожны перейти 16 складских комплексов 03 февраля 16:04
- 4 Wildberries построит 11 новых складов по всей России Компания может стать самым крупным владельцем складской недвижимости в России 12 декабря 12:10