На складах в России скопилось около 700 тыс. автомобилей

На складах российских дистрибьюторов к началу 2025 года скопилось около 700 тыс. машин. Это почти в два раза больше, чем в начале прошлого года, когда на складах было примерно 400 тыс. автомобилей. Об этом РБК сообщил источник на авторынке.

По его словам, около 52% всех запасов автомобилей составляют машины российского производства. Эту оценку подтверждает и генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что общее количество автомобилей в запасах составляет около 600 тыс. штук, что является рекордным показателем как минимум с 2020 года, когда из-за пандемии COVID-19 возникли значительные трудности с логистикой.

По данным Целикова, в запасах примерно 500 тыс. легковых автомобилей, более 400 тыс. из них — китайские. Еще 100 тыс. машин на складах — это коммерческий транспорт, включая средние и тяжелые грузовики, а также автобусы.

По оценке главы «Автостата», последний подобный случай затоваривания был зафиксирован во время экономического кризиса 2008 года. Тогда было произведено около 1,7 млн автомобилей, но уже в следующем году производство упало на 60%, до 723,2 тыс. единиц. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в в 2009 году снизились на 49% год к году, с более чем 3 млн до 1,46 млн единиц.

По прогнозу «Автостата», в 2025 году возможен спад на рынке новых легковых автомобилей. При базовом сценарии сокращение может достичь 10%, что соответствует объему продаж в 1,42-1,43 млн единиц. «Рольф» также прогнозирует падение спроса до 1,3 млн машин при реализации базового сценария. На складах осталось запасов на 3-4 месяца продаж, а дилерские сети «перенасыщены» автомобилями китайских производителей, заявил директор департамента новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов.

Автодилеры уже обратились в Минпромторг с просьбой ограничить поток китайских автомобилей и донастроить прогнозирование потребительского спроса на машины, так как «на уровне законодательства нет никакого регулятора, который мог бы спрогнозировать рынок», сообщила РБК первый заместитель гендиректора «Рольфа» Светлана Виноградова.