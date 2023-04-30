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В России запустили первого робота-уборщика

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о запуске первого в России робота-уборщика «Пикселя». Разработкой устройства занимается компания «Автономика», резидент кластера «Ломоносов» в научно-технологической долине МГУ.

В России запустили первого робота-уборщика

В своем Telegram-канале Собянин уточнил, что «Пиксель» может делать влажную уборку и подметать тротуары в течение 16 часов подряд. Сменное навесное оборудование позволяет использовать робота круглый год.

«Вся программная часть, кузов, шасси и конструкция "Пикселя" — от российской команды. Элементы дизайна и системы управления делали вместе с белорусскими партнерами», — добавил градоначальник.

Пиксель_робот

Фото: Telegram

Пока устройство работает в тестовом режиме в сопровождении оператора.

По словам мэра столицы, правительство Москвы поддерживает 112 стартапов и инновационных компаний, которые ведут разработки в области робототехники.

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Фото на обложке: Parilov / Shutterstock

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