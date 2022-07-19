Великобритания частично сняла санкции с российского миллиардера, под которые он попал после начала спецоперации на Украине. Петру Авену разрешили пользоваться своими же деньгами для оплаты некоторых расходов.
О смягчении санкций в отношении Петра Авена пишет Bloomberg со ссылкой на постановление Лондонского суда. Своими деньгами Авену разрешили пользоваться для оплаты «основных расходов», каких именно не уточняется.
Ежемесячные расходы Петра Авена агентство оценило в $167,8 тысяч (9,4 млн рублей по актуальному на момент публикации курсу). Основная часть этой суммы уходит на оплату страховки и содержания коллекции произведений искусства, принадлежащей Авену и оцененной в $356 млн (20,1 млрд рублей), пояснил Bloomberg.
Великобритания ввела санкции в отношении одного из главных акционеров «Альфа-банка», российского миллиардера Петра Авена 15 марта. Британские денежные счета бизнесмена и другие активы были заморожены. Из материалов суда следует, что после введения санкций против Авена его расходы оплачивала супруга.
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