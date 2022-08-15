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Российские авиакомпании попросили узаконить разбор самолетов на запчасти

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась в Минтранс с просьбой разрешить авиакомпаниям законно переставлять компоненты с одних самолетов на другие для работы парка в условиях санкций. В России сейчас законодательство не регламентирует разборку самолетов, хотя в мире это стандартная и урегулированная процедура.

Российские авиакомпании попросили узаконить разбор самолетов на запчасти

Закрепить «каннибализацию» самолетов ассоциация предложила через изменения мартовского постановления правительства об особенностях разрешительной деятельности в России в 2022 году и его авиационной части, пишут «Известия» со ссылкой на обращение АЭВТ.

При снятии детали на нее должен оформляться талон годности, проводиться анализ годности и состояния. Сам компонент должны будут повторно оценить и протестировать после переустановки на другой самолет. Кроме того, ассоциация предложила разрешить переставлять комплектующие между самолетами разных авиакомпаний.

В Smartavia сообщили, что у них нет самолетов, которые бы не могли пройти ТО из-за нехватки запчастей. В S7 Airlines также заявили, что у них нет машин-доноров. В Red Wings сказали, что летная годность их флота успешно поддерживается без таких кардинальных методов и к разборке компания не прибегает. 

Минтранс, по данным источника издания, начал разбатывать разрешительные документы на эту процедуру. Они могут вступить в силу в начале весны 2023 года.

Фото на обложке: aappp / Shutterstock

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