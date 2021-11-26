Новый штамм COVID-19 спровоцировал распродажу акций авиаперевозчиков и круизных компаний

Акции мировых авиаперевозчиков, в том числе российских, а также круизных компаний рухнули после новостей о появлении нового сверхопасного штамма COVID-19. Эксперты полагают, что это приведет к новым ограничениям, которые ударят по финансовой стабильности предприятий.

После появления новостей о новом штамме COVID-19 котировки многих крупных мировых авиа и круизных компаний рухнули — падение составило от 8% до 17%.

Подешевели акции британского лоукостера EasyJet Airline Company на 11,4% до $498 за штуку, American Airlines Group на 6,9%, Delta Air Lines Inc. на 7,6%, International Consolidated Airlines Group S.A., которая является владельцем British Airways, на 14%. Котировки российского авиаперевозчика «Аэрофлот» упали на 5,4%.

Акции круизных компаний Carnival Corporation и Royal Caribbean Cruises упали на 10% и 9% соответственно.

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Котировки компаний упали после новостей о выявлении нового штамма COVID-19 — гораздо более заразного, чем дельта. Он имеет множество мутаций и устойчив к антителам. Первый случай заражения новым штаммом выявили в Ботсване, затем признаки проникновения нового штамма обнаружили в ЮАР.

Эксперты полагают, что появление нового штамма заставит власти многих государств ввести новые ограничения, в том числе на авиа, железнодорожные и морские перевозки, и это напрямую скажется на финансовых показателях компаний отраслей перевозок и туризма.

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