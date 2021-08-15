«Это наши коммерческие риски»: глава «Победы» выступил против господдержки авиакомпаний

Государство не должно компенсировать авиакомпаниям финансовые потери, выразил мнение гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков в интервью РБК.

Государство «вообще не должно никому ничего компенсировать», сказал Калмыков, комментируя потери авиакомпаний из-за запретов на полеты за рубеж и других ограничений в период пандемии.

«Это наши коммерческие риски — такова жизнь», — сказал он.

В мае 2020 года правительство представило постановление о выделении 23,4 млрд рублей для российских авиакомпаний на возмещение убытков авиакомпаний, связанных с распространением коронавируса. Крупнейшим получателем господдержки стала группа «Аэрофлот», в состав которой, кроме одноименной авиакомпании, входят также «Победа» и «Россия».

В апреле-мае 2020 года «Победа» приостанавливала полеты из-за локдаунов. Тогда компания просила Росавиацию компенсировать два месяца простоя, однако получила отказ.

«Раз правительство выделило средства (23,4 млрд руб.) для всей отрасли, чего не попросить-то? За спрос не ударят в нос», — прокомментировал Калмыков меры поддержки.

Он отметил, что многие компании, которые приостанавливали полеты, как и лоукостер — например, Azur Air и Nordwind — получили поддержку. «А нам сказали: „Сорян, средства уже распределены“. Смешно было с этим спорить», — сказал Калмыков.

В 2020 году из 15 крупнейших российских пассажирских авиакомпаний прибыль получила только «Победа», отмечает РБК — 1,4 млрд рублей. Остальные перевозчики закончили год с убытками, общая сумма которых составляет почти 125 млрд рублей.

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Фото: Karasev Viktor / Shutterstock