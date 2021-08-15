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«Это наши коммерческие риски»: глава «Победы» выступил против господдержки авиакомпаний

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Государство не должно компенсировать авиакомпаниям финансовые потери, выразил мнение гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков в интервью РБК.

«Это наши коммерческие риски»: глава «Победы» выступил против господдержки авиакомпаний

Государство «вообще не должно никому ничего компенсировать», сказал Калмыков, комментируя потери авиакомпаний из-за запретов на полеты за рубеж и других ограничений в период пандемии.

«Это наши коммерческие риски — такова жизнь», — сказал он.

В мае 2020 года правительство представило постановление о выделении 23,4 млрд рублей для российских авиакомпаний на возмещение убытков авиакомпаний, связанных с распространением коронавируса. Крупнейшим получателем господдержки стала группа «Аэрофлот», в состав которой, кроме одноименной авиакомпании, входят также «Победа» и «Россия».

В апреле-мае 2020 года «Победа» приостанавливала полеты из-за локдаунов. Тогда компания просила Росавиацию компенсировать два месяца простоя, однако получила отказ.

«Раз правительство выделило средства (23,4 млрд руб.) для всей отрасли, чего не попросить-то? За спрос не ударят в нос», — прокомментировал Калмыков меры поддержки.

Он отметил, что многие компании, которые приостанавливали полеты, как и лоукостер — например, Azur Air и Nordwind — получили поддержку. «А нам сказали: „Сорян, средства уже распределены“. Смешно было с этим спорить», — сказал Калмыков.

В 2020 году из 15 крупнейших российских пассажирских авиакомпаний прибыль получила только «Победа», отмечает РБК — 1,4 млрд рублей. Остальные перевозчики закончили год с убытками, общая сумма которых составляет почти 125 млрд рублей.

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Фото: Karasev Viktor / Shutterstock

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