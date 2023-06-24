Авиаперелеты дорожают, билетов на прямые рейсы из Москвы в Стамбул и Тбилиси нет — СМИ

Telegram-медиа со ссылкой на билетные агрегаторы сообщают, что авиаперелеты на фоне новостей вокруг «марша справедливости» ЧВК «Вагнер» подорожали в несколько раз. Также раскуплены билеты на самые востребованные прямые рейсы из Москвы.
По данным канала Baza, который приводит скриншоты с сайта Aviasales.ru, уже утром 24 июня цены на перелеты взлетели в разы. К примеру:
- Цены на прямые рейсы до Еревана начинались с 36 тыс. рублей и достигали 150 тыс. рублей, хотя обычно такие билеты стоили около 10 тыс. рублей,
- В Алматы — 33-48 тыс. рублей против привычных 8-10 тыс. рублей.
- Цены на прямой перелет в Стамбул достигали 35 тыс. рублей при вчерашней стоимости в 8 тыс. рублей,
При этом сейчас, как уверяют корреспонденты, прямых билетов из Москвы в Стамбул уже нет на сайте. Также раскупили прямые перелеты до Астаны и Тбилиси.
Те билеты, что остались, продолжают дорожать. На текущий момент прямой рейс до Еревана может обойтись клиентам в 198 тыс. рублей.
Эта ситуация провоцирует волну спроса, а она, в свою очередь, волну мошенничества. Об этом напомнили представители «Авиасейлс» и призвали пользоваться только официальными ресурсами компании:
«Мы не принимаем оплаты переводами, на личные карты и по «секретным ссылкам» от «наших менеджеров»; никто из наших сотрудников не обладает секретными полномочиями, чтобы найти вам билет, который не видят другие».
Фото на обложке: Unsplash
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