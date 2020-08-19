Aviasales запретит авиакомпаниям навязывать страховку и платный выбор места

Агрегатор авиабилетов Aviasales запретит авиакомпаниям по умолчанию включать в заказ билетов дополнительные платные услуги. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Запрет вступит в силу 1 сентября. Авиакомпании, которые продолжат без согласия пользователя добавлять к заказу платные услуги, будут помечены специальным значком. Кроме того, предложения таких перевозчиков будут пессимизированы в выдаче Aviasales. Для них будет невозможен прямой переход с кнопки «Купить».

В последнее время авиакомпании все активнее предлагают вместе с билетами платные сервисы, добавили в Aviasales. Речь идет о выборе места, еде, дополнительном багаже, страховке и так далее. По информации компании, в некоторых случаях из-за дополнительных услуг стоимость заказа увеличивается в полтора-два раза.

«Мы поддерживаем развитие линейки сервисов услуг, предлагаемых перевозчиками. Но сам процесс должен быть цивилизованным. Навязывать пользователю выбор — недопустимо», — заявил управляющий директор Aviasales Макс Крайнов.

Как отметили в компании, аналогичный запрет уже несколько лет действует в отношении тревел-агентств. При переходе на сайт агентов дополнительные платные услуги по умолчанию отключены. При необходимости пользователь может самостоятельно добавить их к заказу.

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