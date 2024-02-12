Владелец сервиса Aviasales «приземлился» в России

Владелец сервиса для покупки авиабилетов Aviasales «приземлился» в России. Гонконгская компания Go Travel Un Limited выполнила все требования федерального закона о «приземлении», в том числе создала в России представительство.
Гонконгская компания Go Travel Un Limited выполнила требования российского федерального закона о «приземлении». Об этом свидетельствуют данные специального реестра Роскомнадзора.
Go Travel Un Limited в частности владеет сервисом для покупки авиабилетов Aviasales. В России компания представлена юридическим лицом ООО «Авиасейлс медиа», акционером которого является кипрская Go Travel LTD.
Нормы закона о «приземлении» должны выполнять компании, аудитория сервисов которых в России превышает 500 тыс. пользователей.
Согласно закону, компании обязаны открыть в России представительство или зарегистрировать уполномоченное юрлицо, разместить на своем сайте форму для обратной связи российских пользователей, создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.
Закон о «приземлении» вступил в силу 1 января 2022 года. С тех пор нормы закона выполнили в частности Apple, AliExpress, Viber.
Фото на обложке: PhotonCatcher /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Идентичность бренда: зачем нужна и как формируется
- 2 Компания владеет большим объемом данных? Попробуйте выделить их в отдельный b2b-продукт
- 3 Aviasales, NovaKid, Borzo и другие — кто привлек инвестиции в августе
- 4 Дмитрий Колодин: «Когда-то я хотел качать нефть, а не порно»
- 5 Константин Калинов: «Мой следующий бизнес будет точно не про тревел»
ВОЗМОЖНОСТИ
12 февраля 2024
13 февраля 2024
13 февраля 2024