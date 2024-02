Владелец сервиса Aviasales «приземлился» в России

Владелец сервиса для покупки авиабилетов Aviasales «приземлился» в России. Гонконгская компания Go Travel Un Limited выполнила все требования федерального закона о «приземлении», в том числе создала в России представительство.

Гонконгская компания Go Travel Un Limited выполнила требования российского федерального закона о «приземлении». Об этом свидетельствуют данные специального реестра Роскомнадзора.

Go Travel Un Limited в частности владеет сервисом для покупки авиабилетов Aviasales. В России компания представлена юридическим лицом ООО «Авиасейлс медиа», акционером которого является кипрская Go Travel LTD.

Нормы закона о «приземлении» должны выполнять компании, аудитория сервисов которых в России превышает 500 тыс. пользователей.

Согласно закону, компании обязаны открыть в России представительство или зарегистрировать уполномоченное юрлицо, разместить на своем сайте форму для обратной связи российских пользователей, создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Закон о «приземлении» вступил в силу 1 января 2022 года. С тех пор нормы закона выполнили в частности Apple, AliExpress, Viber.

