Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Владелец сервиса Aviasales «приземлился» в России

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Владелец сервиса для покупки авиабилетов Aviasales «приземлился» в России. Гонконгская компания Go Travel Un Limited выполнила все требования федерального закона о «приземлении», в том числе создала в России представительство.

Владелец сервиса Aviasales «приземлился» в России

Гонконгская компания Go Travel Un Limited выполнила требования российского федерального закона о «приземлении». Об этом свидетельствуют данные специального реестра Роскомнадзора.

Go Travel Un Limited в частности владеет сервисом для покупки авиабилетов Aviasales. В России компания представлена юридическим лицом ООО «Авиасейлс медиа», акционером которого является кипрская Go Travel LTD.

Нормы закона о «приземлении» должны выполнять компании, аудитория сервисов которых в России превышает 500 тыс. пользователей.

Согласно закону, компании обязаны открыть в России представительство или зарегистрировать уполномоченное юрлицо, разместить на своем сайте форму для обратной связи российских пользователей, создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Закон о «приземлении» вступил в силу 1 января 2022 года. С тех пор нормы закона выполнили в частности Apple, AliExpress, Viber.

Фото на обложке: PhotonCatcher / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Идентичность бренда: зачем нужна и как формируется
  2. 2 Компания владеет большим объемом данных? Попробуйте выделить их в отдельный b2b-продукт
  3. 3 Aviasales, NovaKid, Borzo и другие — кто привлек инвестиции в августе
  4. 4 Дмитрий Колодин: «Когда-то я хотел качать нефть, а не порно»
  5. 5 Константин Калинов: «Мой следующий бизнес будет точно не про тревел»

ВОЗМОЖНОСТИ

12 февраля 2024

Субсидии по франшизе

13 февраля 2024

FBIE China 2024

13 февраля 2024

KIHE 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ