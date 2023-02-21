Автодилеры «Авилон» и «Ключавто» стали ввозить машины по параллельному импорту

Автодилеры «Авилон» и «Ключавто» стали ввозить новые легковушки по параллельному импорту в Россию для перепродажи другим компаниям — продавцам машин, сообщили «Ведомости».
«Авилон» заключает сделку о сотрудничестве с автодилерами и принимает заказы на импорт определенных моделей. После закупает их и передает компаниям.
Компания закупает для других продавцов Mercedes, BMW, Audi, Toyota, Volvo, Volkswagen, Kia и другие и не только премиальных марок. У компании заказывают от 100 до 1000 автомобилей, в основном из Китая.
Завозом автомобилей по параллельному импорту стал заниматься и «Ключавто». Сейчас у них есть примерно 4000 машин, завезеных таким способом для себя и других диллеров.
Компания занимается логистикой и доставкой автомобилей, а также обеспечивает партнеров маркетинговыми инструментами для продвижения моделей. Однако, как подчеркнули в «Ключавто», не влияют на розничную цену.
Параллельный импорт в таких масштабах — сложный и дорогостоящий процесс, подчеркнули в «Автоспеццентре». Однако такая бизнес-модель выгодна для всех участников рынка.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 ЕС продлил санкции против РФ, автодилеры стали ввозить машины по параллельному импорту: главное 21 февраля
- 2 Разовый сбор для бизнеса, платная верификация в Facebook и Instagram*: главное 20 февраля
- 3 Власти обсудят варианты оформления разового сбора с крупного бизнеса
- 4 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
- 5 Налоговая «просит» предоставить документы и информацию о вашей компании. Что необходимо знать
ВОЗМОЖНОСТИ
24 февраля 2023
26 февраля 2023
28 февраля 2023