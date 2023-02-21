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Автодилеры «Авилон» и «Ключавто» стали ввозить машины по параллельному импорту

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Автодилеры «Авилон» и «Ключавто» стали ввозить новые легковушки по параллельному импорту в Россию для перепродажи другим компаниям — продавцам машин, сообщили «Ведомости».

Автодилеры «Авилон» и «Ключавто» стали ввозить машины по параллельному импорту

«Авилон» заключает сделку о сотрудничестве с автодилерами и принимает заказы на импорт определенных моделей. После закупает их и передает компаниям.

Компания закупает для других продавцов Mercedes, BMW, Audi, Toyota, Volvo, Volkswagen, Kia и другие и не только премиальных марок. У компании заказывают от 100 до 1000 автомобилей, в основном из Китая.

Завозом автомобилей по параллельному импорту стал заниматься и «Ключавто». Сейчас у них есть примерно 4000 машин, завезеных таким способом для себя и других диллеров.

Компания занимается логистикой и доставкой автомобилей, а также обеспечивает партнеров маркетинговыми инструментами для продвижения моделей. Однако, как подчеркнули в «Ключавто», не влияют на розничную цену.

Параллельный импорт в таких масштабах — сложный и дорогостоящий процесс, подчеркнули в «Автоспеццентре». Однако такая бизнес-модель выгодна для всех участников рынка. 

Фото на обложке: Unsplash

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