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В работе «Авито» произошел массовый сбой

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В работе «Авито» произошел массовый сбой. Пользователей «выкидывает» из аккаунтов, не подгружаются данные личного кабинета. В основном жалобы поступают из Москвы и Петербурга.

В работе «Авито» произошел массовый сбой

В функционировании сервиса объявлений «Авито» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса для отслеживания сбоев Downradar. 

По актуальным на момент публикации данным, жалобы на работу «Авито» поступили от более чем 1 тыс. пользователей. В основном это пользователи из Москвы и Петербурга.

«Сам выходит из кабинета. Не открываются объявления. То не заходит вообще, то не грузит просто», – пишут пользователи в комментариях на Downradar. 

39% жалоб указывают на общий сбой в работе сервиса, 15% – на некорректную работу сайта, 14% – на проблемы с авторизацией в сервисе.

Обновлено в 19:55 МСК. Сбой был кратковременным, количество жалоб в течение часа после пиковых значений значительно уменьшилось.

«Платформа работает в штатном режиме, все сервисы доступны в полном объеме», – сообщили RB.RU в пресс-службе «Авито».

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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