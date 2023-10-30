В работе «Авито» произошел массовый сбой. Пользователей «выкидывает» из аккаунтов, не подгружаются данные личного кабинета. В основном жалобы поступают из Москвы и Петербурга.
В функционировании сервиса объявлений «Авито» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса для отслеживания сбоев Downradar.
По актуальным на момент публикации данным, жалобы на работу «Авито» поступили от более чем 1 тыс. пользователей. В основном это пользователи из Москвы и Петербурга.
«Сам выходит из кабинета. Не открываются объявления. То не заходит вообще, то не грузит просто», – пишут пользователи в комментариях на Downradar.
39% жалоб указывают на общий сбой в работе сервиса, 15% – на некорректную работу сайта, 14% – на проблемы с авторизацией в сервисе.
Обновлено в 19:55 МСК. Сбой был кратковременным, количество жалоб в течение часа после пиковых значений значительно уменьшилось.
«Платформа работает в штатном режиме, все сервисы доступны в полном объеме», – сообщили RB.RU в пресс-службе «Авито».
Фото на обложке: Primakov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Стали известны самые популярные среди россиян костюмы на Хэллоуин
- 2 «Авито» проведет круглый стол на тему новых вызовов и возможностей в маркетинге
- 3 Теперь без привычных соцсетей: почему стоит развивать бизнес на Авито
- 4 Продвижение на классифайдах: пять советов новичкам для повышения эффективности
- 5 «Помогаем расти миллионам предприятий по всей стране: как гигантам, так и малышам»
ВОЗМОЖНОСТИ
30 октября 2023
31 октября 2023
31 октября 2023