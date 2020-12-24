Avito покупает 25% рекрутингового сервиса GigAnt

Avito покупает 25% в рекрутинговом сервисе GigAnt, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании. Сумма сделки не раскрывается. Источник издания, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что объем инвестиций составит около 500 млн руб.

Avito приобретёт четверть рекрутингового сервиса GigAnt, который работает «по Uber-модели», помогая ритейлерам, компаниям из сферы общественного питания напрямую привлекать временных сотрудников. Сервис войдет в вертикаль «Авито Работа». Для пользователей он станет доступен в первом квартале 2021 года, отметили в Avito.

GigAnt запущен в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ульяновске. Чистая прибыль ООО «Гигант» по итогам 2019 года составила 5,2 млн руб. при выручке 17,4 млн руб. По данным Kartoteka.ru, компания на 83,1% принадлежит Михаилу Вальковскому, 9,8% у сооснователя Hoff Михаила Кучмента, 5,2% у гендиректора ГК «Алиди» Петра Демченкова и 1,9% у структур совладельца «Вкусвилл» Евгения Лисицына.

Как отмечают опрошенные «Коммерсантъ» эксперты, сумма сделки в 500 млн руб. — высокая для рынка. Однако подбор временных сотрудников актуален в 2020 году. Ритейлеры сталкиваются с большой текучкой линейного персонала, и это становится проблемой для служб персонала, которым приходится постоянно заполнять позиции, считают эксперты.

Ранее компания сообщала, что директором по продукту Avito назначен бывший топ-менеджер Amazon Амит Пурохит. Его ключевыми задачами станут развитие продуктовой команды и создание инновационных продуктов для российского рынка.

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