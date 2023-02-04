Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Инвесторы подали коллективный иск к основателям Gigant на 168 млн рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Инвесторы IT-проекта Gigant — председатель наблюдательного совета Х5 Петр Демченков, сооснователь Hoff Михаил Кучмент и ООО «Кех Екоммерц» — подали иск к основателям сервиса в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они подозревают партнеров в мошенничестве и доведении компании до предбанкротного состояния. Сумма иска превышает 168 млн рублей, узнали «Известия».

Инвесторы подали коллективный иск к основателям Gigant на 168 млн рублей

Долями в ООО «Гигант» сегодня владеют «Авито» (ООО «КЕХ Екоммерц» и ООО «Авито Холдинг»), ООО «Стартап Лаборатория», Михаил Кучмент и Петр Демченков.

Михаил Кучмент заявил, что основателям удалось привлечь хорошие инвестиции в проект. Однако вместо развития компании «Денис Решанов и Михаил Вальковский выбрали выводить средства из бизнеса, создав аффилированную компанию и сделав ее по сути центром прибыли», — подчеркнул предприниматель.

Кроме того, инвесторы обнаружили у компании Gigant необоснованные расходы в 2021-2022 годах, которые важно венрнуть в инвестицонный актив.

Фото на обложке: Ri luck / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 It’s a match: как вести бизнес с партнерами
  2. 2 «Сделать сайт и не лишиться бизнеса»: проверьте, чтобы эти документы были на веб-странице
  3. 3 Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах
  4. 4 Как предпринимателю переехать в США по визе талантов и не только: лайфхаки для подготовки кейса и советы юриста
  5. 5 Ozon просит у продавца товаров из Китая номер ДТ: где его взять
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

05 февраля 2023

МСП: Акселератор HoReCa+

06 февраля 2023

Первый элемент

07 февраля 2023

Преакселератор GenerationS

08 февраля 2023

Акселератор для стартапов от «Россельхозбанка» и Фонда «Сколково»

08 февраля 2023

ReaktorX

Все ВОЗМОЖНОСТИ