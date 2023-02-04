Инвесторы подали коллективный иск к основателям Gigant на 168 млн рублей

Инвесторы IT-проекта Gigant — председатель наблюдательного совета Х5 Петр Демченков, сооснователь Hoff Михаил Кучмент и ООО «Кех Екоммерц» — подали иск к основателям сервиса в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они подозревают партнеров в мошенничестве и доведении компании до предбанкротного состояния. Сумма иска превышает 168 млн рублей, узнали «Известия».

Долями в ООО «Гигант» сегодня владеют «Авито» (ООО «КЕХ Екоммерц» и ООО «Авито Холдинг»), ООО «Стартап Лаборатория», Михаил Кучмент и Петр Демченков.

Михаил Кучмент заявил, что основателям удалось привлечь хорошие инвестиции в проект. Однако вместо развития компании «Денис Решанов и Михаил Вальковский выбрали выводить средства из бизнеса, создав аффилированную компанию и сделав ее по сути центром прибыли», — подчеркнул предприниматель.

Кроме того, инвесторы обнаружили у компании Gigant необоснованные расходы в 2021-2022 годах, которые важно венрнуть в инвестицонный актив.

Фото на обложке: Ri luck / Shutterstock