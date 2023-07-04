Суд утвердил мировое соглашение между основатели и инвесторами сервиса Gigant

Суд утвердил мировое соглашение между основателями и инвесторами сервиса для организации подработок Gigant. В феврале инвесторы подали к основателям иск в суд на 168 млн рублей по подозрению в мошенничестве и доведении компании до предбанкротного состояния.

Арбитражный суд Петербурга утвердил мировое соглашение между основателями сервиса Gigant Денисом Решановым и Михаилом Вальковским и группой инвесторов. Об этом сообщил Forbes. Вальковский и Решанов обязаны перечислить 30 млн рублей компенсации на счет Gigant.

В феврале инвесторы Gigant, среди которых «Авито», председатель наблюдательного совета Х5 Петр Демченков и сооснователь Hoff Михаил Кучмент подали иск на 168 млн рублей к основателям компании за доведение ее до предбанкротного состояния. Акционеры обвинили предпринимателей в необоснованных расходах и выводе средств из бизнеса.

Вальковский и Решанов основали Gigant в 2019 году. Компания привлекла первые инвестиции в 2020 году. На данный момент, по данным из ЕГРЮЛ, 54,6% компании принадлежат ее основателям, 33,8% – «Авито», 6,45% – Михаилу Кучменту, 3,41% – Петру Демченкову, 1,7% – Startup Lab.

Фото на обложке: Gigant