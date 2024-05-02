Личный фонд: кому он выгоден и какие изменения ждут законодательство в этой сфере

Личный фонд — сравнительно новый формат управления активами для России. В нашей стране на законодательном уровне подобные структуры появились в 2022 году как инструмент для управления имуществом при жизни учредителя и последующего наследования: от домов и драгоценностей до бизнеса и интеллектуальной собственности. Светлана Иванова, старший юрист, медиатор юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» рассказала, кому какие изменения ждут законодательство в этой сфере.

Что такое личный фонд

Согласно законодательству, личный фонд — это унитарная некоммерческая организация. Её учредитель — владелец определенных активов, которые он отчуждает в пользу фонда. Организация занимается управлением имуществом как при жизни учредителя, так и после его смерти. Выгодоприобретателями доходов организации может быть и сам учредитель, и любые третьи лица, за исключением коммерческих организаций. Например, родственники или благотворительные фонды.

Главная цель создания подобной структуры — обеспечение благосостояния обозначенного круга лиц и защита активов, а также обеспечение гибкого сценария наследования, что особенно важно в случае бизнеса. Имущество, переданное в управление фонду, не подлежит разделу между наследниками после смерти учредителя, что очень важно, когда речь идёт о крупных корпорациях или доли в них.

На западе такой формат управления активами распространён уже много лет. Личные фонды по своей сути — аналоги частных фондов, которые существуют в праве Германии, Швейцарии, Лихтенштейна и Панамы.

В России это пока относительно новая практика, введённая как альтернатива западным частным фондам и трастам для возврата активов в страну. Ранее в России появились не нашедшие широкого распространения наследственные фонды, которые являются разновидностью личных. Разница в том, что они учреждаются нотариусом после смерти учредителя, а имущество или доходы распределяются уже между наследниками.

Законодательство в сфере личных фондов продолжает развиваться. В нём по-прежнему существуют пробелы, в связи с чем Минэкономразвития РФ подготовило ряд поправок, о которых расскажем ниже.

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Особенности создания личного фонда

Личный фонд создается при жизни учредителя, что позволяет ему корректировать работу организации, устав и другие внутренние документы, что выгодно отличает этот формат от наследственных фондов.

Личный фонд ориентирован на состоятельных граждан. Минимальная сумма, необходимая для создания личного фонда, — 100 млн рублей. Когда речь идёт о неденежных активах, они оцениваются независимым специалистом. Ограничений по видам имущества, вносимым в фонд, нет. Кстати, минимальный размер капитала для создания наследственного фонда законом не установлен.

Личный фонд не может быть квалифицированным инвестором, что снижает интерес со стороны потенциальных учредителей.

Личный фонд учреждается одним человеком. Соучредителями могут стать только супруги, которые передают под управление свое общее имущество.

Для того чтобы личный фонд функционировал, необходимы принятые учредителем документы: Устав, Решение о создании и Условия управления. Все документы заверяются у нотариуса. Устав является общедоступным документом, условия управления и иные внутренние документы фонда — конфиденциальными.

С 25 декабря 2023 года сведения об учредителях личного фонда подлежат внесению в Единый государственный реестр юридических лиц и являются публичными. Сведения о выгодоприобретателях являются конфиденциальными.

Кто такие выгодоприобретатели

Выгодоприобретатели могут рассчитывать на доход, полученный от деятельности личного фонда или его имущества. Подобный статус могут получить частные лица: конкретные люди или круг, из которого выгодоприобретатели будут назначаться после выполнения определенных условий, или некоммерческие организации. Выбирает их сам учредитель.

Пример. При создании одного из фондов учредитель определил, что каждый из его потомков (дети, внуки, правнуки и другие физические лица по нисходящей линии) получит определенные выплаты по достижении 18 лет. Также была предусмотрена компенсация на приобретение недвижимого имущества на своё имя в размере до 50 млн рублей и компенсация расходов на определенные цели (обучение, лечение) при предъявлении подтверждающих документов.

Учредитель может назначить выгодоприобретателями любых людей: родственников, прямых наследников и тех, кто в этот круг не входит. Кстати, сам учредитель тоже может войти в число выгодоприобретателей.

Однако на практике ситуация, в которой сам учредитель входит в число выгодоприобретателей, может оказаться неоднозначной. Сделки по передаче имущества могут расцениваться контрагентами, бывшими супругами и судами как мнимые, например, в банкротных или алиментных спорах. Ведь при создании личного фонда, по сути, происходит отчуждение имущества: оно выбывает из владения физического лица, но продолжает приносить ему доход.

Пример. Финансовый управляющий может оспаривать сделки по передаче имущества в личный фонд в пределах трёх лет, предшествующих банкротству. Или бывшая супруга может заявлять о сокрытии имущества и доходов, когда речь идёт о выплате алиментов. Особенно обостряется такая ситуация, когда общие с учредителем дети не входят в круг выгодоприобретателей личного фонда.

Пока в российской судебной практике подобных споров не было. Но с ростом популярности личных фондов юридическое сообщество ожидает их возникновения.

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Органы управления личного фонда

Единственный обязательный орган управления личным фондом, который должен быть назначен в соответствии с законодательством, — единоличный или коллегиальный исполнительные орган. По сути, это аналог генерального директора. Следуя Уставу и Условиям управления, он осуществляет текущую хозяйственную деятельность. Эту должность не может занимать учредитель. Но он волен назначать любые дополнительные органы управления.

Необходимо сформировать такую структуру, которая не допустит распоряжения имуществом, нарушающую волю учредителя. Поэтому этот этап очень важен.

Пример. В одном из фондов был создан Совет фонда — коллегиальный орган, аналог общего собрания участников/акционеров в коммерческих организациях. Он контролировал деятельность управляющего, давал одобрение на совершение крупных сделок.

После смерти учредителя Совет был наделён полномочиями по смене единоличного исполнительного органа. Также в фонде была учреждена должность протектора. Это доверенное лицо, контролирующее управляющего и Совет на предмет соответствия деятельности фонда воле учредителя.

Важно: в органы управления организацией не могут войти выгодоприобретатели.

Как использовать личный фонд

Личный фонд становится единственным собственником переданного ему имущества, что обеспечивает защиту такому имуществу. Например, это имущество не участвует в процедурах личного банкротства после истечения предельного срока на привлечение к субсидиарной ответственности. Личный фонд позволяет добиться конфиденциальности, сохраняя дистанцию с реальным собственником. К такому формату можно обратиться, если нужно разделить активы или обезопасить их.

Фонд позволяет создать гибкий сценарий наследования, отклоняясь от норм наследственного права по алгоритму, выбранному самим учредителем. Фонд не может быть передан по наследству, а имущество, находящееся под его управлением, не делится между обязательными наследниками.

Такая механика имеет огромное значение, когда идёт речь о наследовании бизнеса или долей и акций компаний. Раздел и споры вокруг долей после смерти учредителя могут стать фатальными для бизнеса. А передача активов под управление фонда придаёт компании дополнительную стабильность. Более того, сегодня это единственная структура, позволяющая избежать выдела обязательной доли в наследственной массе.

Фонд помогает не допустить проблем с несовершеннолетними или неопытными наследниками акций и долей. При этом, если наследники назначены выгодоприобретателями, они всё равно получат свой доход.

Ещё одно важное преимущество: учредитель может назначить условия и обстоятельства, при которых наследники получат то или иное имущество. В рамках завещания это сделать невозможно, а в рамках наследственного права это можно реализовать только через наследственный договор.

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Изменения в законодательстве в сфере личных фондов

Законодатели продолжают совершенствовать юридические аспекты создания и функционирования личных фондов, чтобы повысить их популярность. Ряд сложностей связан с тем, что регистрацией личного фонда как некоммерческой организации занимается Министерство юстиции РФ.

Регистрация личного фонда занимает около 20 рабочих дней. А ещё личные фонды обязаны сдавать дополнительную отчётность в Минюст. Всё это не добавляет им привлекательности в глазах потенциальных учредителей.

Минэкономразвития подготовило поправки в Гражданский кодекс РФ, в соответствии с которыми регистрация личных фондов передаётся Федеральной налоговой службе.

Информация о создании или ликвидации личного фонда, об изменениях в учредительных документах будет вноситься в ЕГРЮЛ по заявлению нотариуса.

Предполагается, что нотариус будет проверять документы об учреждении фонда на соответствие законодательству РФ. Всё это сократит число проверок и упростит деятельность института.

Также ожидается, что личные фонды смогут получать статус квалифицированного инвестора. Предполагается, что это повысит их привлекательность для частных инвесторов и позволит генерировать дополнительную прибыль.

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