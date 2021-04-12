К 60-летию первого полёта в космос: автобус Юрия Гагарина застраховали

Crafter перевезла автобус из Санкт-Петербурга в «Парк покорителей космоса» под Саратовом — туда, где Гагарин завершил первый космический полёт в истории человечества.

Перевозка автобуса – важное и волнующее событие, страхование которого было доверено ГК «Crafter», сообщает пресс-служба компании.

«Автобус был восстановлен в соответствии с историко-культурной экспертизой. Даже покраска выполнена в историческом бело-синем цвете! Сложность процесса страхования заключалась в том, что автобус обладает культурной ценностью. Но нам все равно удалось его застраховать от всех рисков, и он благополучно прибыл на место приземления космонавта. Для нас это важное событие, мы чтим подвиг Юрия Гагарина – ведь это часть истории мировой цивилизации», — комментирует ГК «Crafter».

ЛИАЗ-695Б, доставивший Гагарина на стартовую площадку, продолжал свою службу на Байконуре вплоть до 1967 года, когда после гибели космонавта Владимира Комарова автобус сочли несчастливым и сняли с эксплуатации.

Долгое время судьба автобуса оставалась неизвестной, пока в середине 1980-ых его не нашли в Москве в плачевном состоянии. ЛАЗ уехал на историческую родину во Львов, где автобус отреставрировали, а затем отправили в мемориальный музей города Гагарин, причём своим ходом. По дороге автобус сломался, в Гагарин его доставили уже на буксире, где ЛАЗ и простоял почти 30 лет, пока его не забрали на реставрацию автоэнтузиасты из Санкт-Петербурга.

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Фото: пресс-служба ГК «Crafter».