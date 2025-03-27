«Автоваз» заявил, что не просил Путина не пускать Renault обратно в Россию
«Автоваз» не обращался к Владимиру Путину с просьбой не допустить возвращение своего бывшего владельца Renault и других ушедших автоконцернов обратно в Россию. Об этом заявил PR-директор «Автоваза» Сергей Ильинский, передает «Коммерсантъ». Ранее о том, что автоконцерн якобы попросил президента не пускать Renault в страну, сообщили Telegram-каналы.
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«Сегодня в Telegram-каналах “разгоняется” очередной фейк, якобы посвященный заявлению профсоюзной организации “Автоваза” по поводу их обращения к президенту страны с просьбой не допускать в Россию иностранные бренды, ушедшие из нее в 2022 году», — сказал Ильинский.
Контекст. 27 марта Telegram-каналы «Эксплойт», «Е-коммерс» и другие написали, что «Автоваз» через профсоюзную газету якобы заявил об обращении к Путину и правительству с просьбой «не пускать назад в Россию компанию Renault и других предателей, сбежавших из России».
- «Коммерсантъ» напомнил, что «Автоваз» был «дочкой» Renault с октября 2016 года по май 2022-го. После начала военной операции на Украине Renault продала 68% своей доли в «Автовазе» с правом выкупа в течение шести лет.
- В середине марта первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что, несмотря на наличие у французской компании опциона на обратный выкуп своих бывших активов, существует множество условий, включая обязательство поставлять комплектующие.
Фото на обложке: KATTY ELIZAROVA / Shutterstock / FOTODOM
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