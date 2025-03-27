«Автоваз» не обращался к Владимиру Путину с просьбой не допустить возвращение своего бывшего владельца Renault и других ушедших автоконцернов обратно в Россию. Об этом заявил PR-директор «Автоваза» Сергей Ильинский, передает «Коммерсантъ». Ранее о том, что автоконцерн якобы попросил президента не пускать Renault в страну, сообщили Telegram-каналы.

«Автоваз» заявил, что не просил Путина не пускать Renault обратно в Россию

https://rb.ru/news/avtovaz-renault-vladimir-putin/

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