Глава облачного бизнеса Amazon уйдет в отставку. Адам Селипски работал в Amazon с 2006 года, под его руководством проходило внедрение чипов Nvidia GH200 и запуск чат-бота Amazon Q.
Руководитель Amazon Web Services Адам Селипски объявил об уходе из компании. Его последним рабочим днем будет 3 июня, говорится в сообщении Amazon.
Селипски работает в Amazon с 2006 года. В течение 11 лет Селипски руководил продажами, маркетингом и поддержкой AWS, позже стал главой Tableau. Генеральным директором Amazon Web Services Селипски стал в 2020 году.
В должности гендиректора AWS Селипски сменит вице-президент компании по продажам, маркетингу и глобальным услугам Мэтт Гарман.
По итогам первого квартала 2024 года на долю облачного бизнеса Amazon пришлось 17% корпоративной выручки и 62% операционной прибыли.
Фото на обложке: Sundry Photography /
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