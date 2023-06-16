«Азбука вкуса» занялась производством еды для российских авиакомпаний

«Азбука вкуса» занялась производством готовой еды для российских авиакомпаний «Россия» и «Смартавиа». Сэндвичи компании уже появились в магазине Discovery Bar & Shop.

На этапе тестирования проекта блюда стали доступны пассажирам, вылетающим из аэропортов «Шереметьево» и «Пулково» на регулярных рейсах АК «Россия» продолжительностью свыше четырех часов, на всех чартерных рейсах АК «Россия» и на рейсах АК «Смартавиа», сообщили «Ведомости».

В будущем планируется расширить ассортимент горячими блюдами, салатами и десертами, еще рассматривается возможность выпуска кобрендинговой продукции. В «Азбуке вкуса» также планируют ввести в меню для авиакомпаний бакалею под собственной торговой маркой сети.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что с точки зрения качества продукции у «Азбуки вкуса» не будет никаких сложностей, так как у компании один из самых высокотехнологичных комплексов в России. Эксперт добавил, что основная сложность будет заключаться в низкой маржинальности такой продукции по сравнению с собственной розницей сети. Однако это поможет обеспечить более высокую загрузку собственного производства и улучшит экономику и каналы сбыта.

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