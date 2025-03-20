Агентство по страхованию вкладов может получить долю в «Азбуке вкуса»

В отношении должника ввели конкурсное производство. В реестр требований кредиторов попали 18,66 млрд рублей требований от закрывшегося «М2М прайвет банка», который в 2017 году также обанкротился. Интересы представляет конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Агентство от имени банка в мае 2024 года обратилось в суд с просьбой признать кипрскую компанию банкротом и взыскать с нее примерно 18 млрд рублей. Причиной иска стало неисполнение обязательств перед «М2М прайвет банком» по возврату кредита и процентов. Третьим лицом в деле числится российская «дочка» V.M.H.Y. — «ППФИН регион».

«М2М прайвет банк» была дочерней структурой Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), он ее кредитовал. В 2018 году Центробанк говорил, что V.M.H.Y. использовалась для вывода денег для решения личных проблем бывшего собственника «Азбуки вкуса» Андрея Вдовина. Он вместе с основателем Petropavlovsk Павлом Масловским и Питером Хамбро контролировал 67% акций АТБ. В сентябре 2024 года единственным акционером «М2М прайвет банк» стал банк непрофильных активов «Траст».

Управляющая компания Азбуки вкуса» — ООО «Городской супермаркет» на 99% принадлежит кипрской Demanor Investments, еще 1% — у ООО «Азбука вкуса». Demanor при этом принадлежит Sanymon Corporation, а в ней долей в 10,64% владеет V.M.H.Y. По оценкам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, доля V.M.H.Y. стоит примерно 3,7-4,3 млрд рублей.

Как АСВ получит долю? С 2018 года V.M.H.Y. находится в процессе принудительной ликвидации на Кипре. Это аналог банкротства в России. За семь лет компания так не рассчиталась с кредиторами.

Конкурсная масса компании в России, которую суд распределит между кредиторами, будет формироваться из местных активов, включая долю в «Азбуке вкуса», объяснила газете гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Кроме того, у кредиторов V.M.H.Y. могут возникнуть проблемы с получением активов компании из-за ведения процедур банкротства одновременно в России и на Кипре, предупредила партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Алина Тарасова.

В покупке «Азбуки вкуса» заинтересована «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова, писали «Ведомостям» в феврале со ссылкой на три источника, близкие к компаниям. По их информации, уже ведутся переговоры о сделке. По словам одного из источников, владельцы «Азбуки» планируют выручить от продажи около 40 млрд рублей, другой заявил, что «Севергрупп» пока только оценивает стоимость ритейлера.

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