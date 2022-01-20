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ЦБ предложил запретить предпринимателям из «красной» зоны создавать новые компании

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Банк России предложил запретить предпринимателям, которые окажутся в «красной» зоне после запуска антиотмывочной платформы, создавать новые компании на три года. Им не поможет даже своевременная самоликвидация.

ЦБ предложил запретить предпринимателям из «красной» зоны создавать новые компании

На заседании комитета Госдумы по финансовому рынку руководитель департамента финмониторинга ЦБ Илья Ясинский предложил доработать законодательство, сообщил РБК.

С 1 июля в России запустят новую антиотмывочную платформу «Знай своего клиента». Она будет оценивать банковских клиентов на причастность к подозрительным операциям. 

Компании будут делить на три группы по рискам нарушения антиотмывочных норм. Ранее Центробанк сравнивал градацию со светофором, где красная группа — наиболее рискованная. 

В нынешней редакции запрет не касается тех, кто решит самоликвидироваться. Поэтому ЦБ предлагает добавить трехлетнее ограничение вне зависимости от причины исключения компании из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, — пояснил Ясинский.

Согласно данным банка, 99% компаний попадут в группу низкого риска. Доля высокорисковых не превышает 0,7%, сообщалось в пояснительной записке к законопроекту о платформе.

По словам исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина, сначала стоит оценить саму платформу, чтобы минимизировать риски запрета на деятельность честных предпринимателей.

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Эксперты считают, что новые ограничения не угрожают интересам честного бизнеса. А профессиональные обнальщики не регистрируют отмывочные компании на свое имя, для этого они каждый раз используют новые лица. Поэтому юристы сомневаются, что инициатива способна свести на нет их деятельность. 

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Фото на обложке: Unsplash

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