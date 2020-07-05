Данные о денежных переводах внутри России запретили передавать за рубеж

Операторы оборота электронных денежных средств теперь не вправе передавать информацию о внутрироссийских денежных переводах за пределы страны. Правило также должны выполнять привлекаемые к обороту организации. Соответствующие поправки в закон «О национальной платежной системе» вступают в силу с 4 июля.

Запрещается предоставлять доступ к данным о внутренних российских переводах и с территории иностранного государства.

Исключением из новых правил являются случаи, когда электронные средства жителей России были использованы без их согласия. Также запрет не касается международных переводов.

Тенденция локализации платежей наблюдается по всему миру, пояснил председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Он добавил, что обработка внутригосударственных платежей внутри страны защитит от утечки персональных данных.

Ранее аналогичные требования были введены для карточных операций. В частности, была создана Национальная система платежных карт.

«Крупнейшие игроки и ранее обрабатывали все операции внутри страны. Поэтому потребители не почувствуют никаких изменений. Тем не менее, поправки могут затронуть некоторых иностранных операторов электронных денежных средств», — отмечает Достов.

Ранее появилась информация, что американская платежная система PayPal с августа прекратит внутренние переводы в России. Однако по сообщению РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника службы клиентской поддержки PayPal, официальной информации о таком намерении не поступало, и компания продолжает работать в обычном режиме.

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