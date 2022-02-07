Банки усилят контроль за счетами россиян

Российские банки до конца ноября усилят контроль за операциями своих клиентов. Они должны будут быстро определять подозрительные счета и постоянно отслеживать трансакции.
Правительство поставило такую задачу перед Банком России в дорожной карте по урегулированию криптовалют, сообщили «Известия».
Здесь говорится о запуске методических реконмендаций Центробанка о повышении внимания банков к отдельным операциям граждан, которые были утверждены осенью 2021 года.
Для борьбы с нелзаконными транзакциями регулятор рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 операций с физлицами в день. Под подозрение также подпадают «значительные объемы» транзакций между гражданами — более 100 тыс. рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.
ЦБ, согласно документу, должно до конца ноября применить рекомендации на практике, а также оценить результаты их применения и при необходимости внести корректировки. Таким образом, выполнение рекомендаций станет обязательным.
Банки уже усиленно контролирую операции граждан. Эти действия направлены против платежей участников теневого игорного бизнеса, криптообменников, нелегальных форекс-дилеров и организаторов финансовых пирамид, подчеркнули в регуляторе.
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Фото на обложке: mrmohock /
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