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Россиянам назвали три ошибки использования банковских карт

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Алексей Гусев сообщил о новых способах мошенников для атак на владельцев банковских карт. Во-первых, чтобы не стать жертвой злоумышленников, нельзя передать PIN-коды и другие данные с «пластика».

Россиянам назвали три ошибки использования банковских карт

Держателям карт не стоит покупать товары на непроверенных сайтах, несмотря на обещания больших скидок, а также не стоит оплачивать заказы при подключении к общественной сети Wi-Fi, передает агентство «Прайм».

В-треьих, не стоит передавать карту для оплаты через pos-терминал. Мошенники могут сфотографировать CVV и номера карты и использовать ее для покупок в онлайн-магазинах.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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