Использование чужой банковской карты приравняют к тяжкому уголовному преступлению

Использование чужой банковской карты приравняют к уголовному преступлению. Нововведение направлено на борьбу с мошенниками – ранее их действия квалифицировались как мошенничество и наказывались штрафом до 120 тысяч рублей. Теперь санкции могут составить вплоть до 10 лет лишения свободы.
Поправки о введении квалификации для манипуляций с чужими банковскими картами внес пленум Верховного суда России, пишут «Известия».
Уголовным преступлением будет расцениваться как использование чужой карты, так и поддельной. При этом неважно, какая именно сумма была украдена – это будет считаться хищением в крупном размере и квалифицироваться как тяжкое преступление.
Санкции за нарушение закона – от штрафа в 100 тысяч рублей до шести лет лишения свободы. Если преступление совершит организованная группа – до 10 лет лишения свободы.
Но под новую редакцию попадут только кражи, когда мошенники без ведома держателя счета похитили деньги, незаконно получив доступ к личным данным – паролям, CVC-коду и другим. В других случаях действия – когда человек сам отправил деньги, действия злоумышленников квалифицируют как обычное мошенничество с максимальным штрафом 120 тысяч рублей.Фото: Shutterstock.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Количество россиян-банкротов выросло в два раза в 2021 году
- 2 Собака-робот, капсула здоровья, робот-собутыльник: что показали на «Иннопроме-2021»
- 3 Moet Hennessy временно останавливала поставки шампанского в Россию из-за ошибочной трактовки закона
- 4 В топе у всех поколений: названа самая популярная среди россиян социальная сеть
- 5 Рестораторы Москвы попросили сохранить доступ на летние веранды гостям без QR-кода