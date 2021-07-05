Использование чужой банковской карты приравняют к тяжкому уголовному преступлению

Использование чужой банковской карты приравняют к уголовному преступлению. Нововведение направлено на борьбу с мошенниками – ранее их действия квалифицировались как мошенничество и наказывались штрафом до 120 тысяч рублей. Теперь санкции могут составить вплоть до 10 лет лишения свободы.

Поправки о введении квалификации для манипуляций с чужими банковскими картами внес пленум Верховного суда России, пишут «Известия».

Уголовным преступлением будет расцениваться как использование чужой карты, так и поддельной. При этом неважно, какая именно сумма была украдена – это будет считаться хищением в крупном размере и квалифицироваться как тяжкое преступление.

Санкции за нарушение закона – от штрафа в 100 тысяч рублей до шести лет лишения свободы. Если преступление совершит организованная группа – до 10 лет лишения свободы.

Но под новую редакцию попадут только кражи, когда мошенники без ведома держателя счета похитили деньги, незаконно получив доступ к личным данным – паролям, CVC-коду и другим. В других случаях действия – когда человек сам отправил деньги, действия злоумышленников квалифицируют как обычное мошенничество с максимальным штрафом 120 тысяч рублей.