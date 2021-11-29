Агентство «Эксперт РА» заявило о риске закрытия 29 банков в течение года

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сообщило о риске закрытия 29 банков в течение года из-за отзыва лицензии или ее добровольного аннулирования, а также в процессе слияний и поглощений. При этом в компании не детализируют соотношение причин, по которым банки могут уйти с рынка.

В качестве одного из важнейших факторов специалисты назвали снижение прибыли из-за изменений на рынке кредитования. В зоне риска почти половина банков, которые имеют низкие рейтинги, сообщили «Известия».

Расчеты агентства основаны на сопоставлении по каждому банку вероятности дефолта на основе частоты дефолтов, исторически характерной для уровня рейтинга, который фактически присвоен банку или оценен как наиболее вероятный.

«Конечно, наиболее существенны риски организаций, отнесенных к рейтинговым категориям не выше ruB. Этот кластер включает около 49% от общего числа оцененных кредитных организаций, то есть статистически является наиболее населенным», — отметил управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

По его мнению, в части потерь по кредитному риску наиболее вероятен рост дефолтности по выданным в 2021 году потребкредитам по мере их вызревания. Также банки могут столкнуться с риском обесценения облигаций

Последнее обусловлено циклом повышения ключевой ставки и общей ситуацией на публичном рынке корпоративного долга: на 2022 год запланированы погашения и оферты по множеству значимых по объему выпусков, пояснил Беликов.

TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий! Подписывайтесь на наш, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!