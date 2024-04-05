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Стоимость квадратного метра жилой недвижимости в 2024 году. Прогноз от эксперта

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Назар Гайнулин
Назар Гайнулин

Член правления Оренбургского отделения Союза архитекторов России

Алия Бабикова

В 2023 году глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что Центробанк видит признаки перегрева российского рынка жилья. В феврале 2024 года она вновь заявила о возросших рисках на рынке ипотеки. Причина перегрева, по мнению главы регулятора, в льготных программах: «Семейная ипотека» и «Ипотека с господдержкой». Они привели не столько к повышению доступности жилья для граждан, сколько к росту цен на жилые квадратные метры. 

Срок действия обеих программ истекает 1 июля 2024 года, но правительство рассматривает их продление. Чего ожидать от рынка жилой недвижимости, какова будет стоимость квадратного метра и стоит ли приобретать жилплощадь прямо сейчас? Ответы на эти вопросы дал Назар Гайнулин, член правления Оренбургского отделения союза архитекторов России, член Градостроительного совета при губернаторе Оренбургской области.

Стоимость квадратного метра жилой недвижимости в 2024 году. Прогноз от эксперта

  

Содержание:

 

Что происходило в последнее время на рынке жилой недвижимости

В последние годы цены на рынке жилой недвижимости только росли. Причина — ряд законодательных изменений. Например, появление в банках эскроу-счетов, которые работают как средство борьбы с мошенниками. Ваши деньги хранятся на таком счету до определенного момента: например, пока дом строится.

На рост цен также повлияло введение льготных ипотечных программ. Они были сделаны как для поддержки граждан, так и для того, чтобы помочь строительной отрасли выйти из затяжного кризиса 2014-2015 годов. Да и в целом сформировать более цивилизованный рынок недвижимости.

Однако у таких мер поддержки есть и обратная сторона, что мы кратко уже обозначили выше. И это увеличение роста цен на недвижимость. Повышенный спрос из-за льготных ипотек и отсутствие вначале их действия качественных предложений породили распродажу остатков квартир не самого лучшего качества. Радует то, что новые запускаемые проекты закладывались уже с учетом эскроу-счетов.

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В результате сформировалось понимание, что застройщику необходимо развивать понятие комфортного жилья и повышать его класс, чтобы не уступать в конкуренции, что также сказалось на цене. Если сравнивать стоимость квартир в новостройках в 2018 году и в настоящее время, она кратно изменилась. Кроме того, на повышении цен сказалось ослабление курса рубля и общая инфляция.

При этом не надо забывать, что часто люди приобретают квартиры не для проживания, а как «инвестиции в бетон» из-за отсутствия или неуверенности в других инструментах вложения капитала. Эта тенденция особенно усилилась в 2022 году, когда вследствие санкций стали менее доступны и более рискованны прочие инвестиции: зарубежная недвижимость, акции и т.д. Все это привело к тому, что цены раздулись и появились признаки пузыря на рынке недвижимости.

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Что влияет на стоимость квадратного метра жилой недвижимости в 2024 году

Сегодня мы наблюдаем курс на упразднение ряда льготных программ по субсидированию ипотеки. Правительство опасается пузыря на рынке недвижимости и связанного с этим нарушения экономического баланса. Потому что при наличии ипотеки в 6-8 % и ключевой ставке в 16% разница ложится на плечи государства. 

Можно сказать, что эти страхи не беспочвенны. Помимо уже озвученной проблемы, на рынке стали распространены недобросовестные схемы использования льготных ипотек. 

Например, у человека есть средства на покупку квартиры, но он вносит первоначальный взнос и приобретает ее под 6%, а остаток суммы кладет на доступный депозит в 15 %. При такой схеме покупатель получает не только покрытие ипотечных платежей, но и дополнительный доход за счет государства, что не соответствует целям этих программ.

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Что происходит сейчас на первичном и вторичном рынках жилой недвижимости

На фоне новостей о возможном завершении действия программ льготной ипотеки рынок недвижимости «разогревается» еще больше. Однако рынки первичной и вторичной недвижимости ведут себя по-разному. 

Так как льготные ипотечные программы действуют только на новостройки, вторичный рынок уступает в цене квадратного метра. К примеру, квартира с хорошим ремонтом в сданном два-три года назад доме будет уступать в цене квартире в новостройке со сроком сдачи через несколько месяцев в черновой отделке. Однако общая тенденция роста цен недвижимость «тащит» вверх и цены на «вторичку».

 

Чего ждать от рынка жилой недвижимости в будущем

Сейчас перед нами стоит три вопроса: стоит ли вообще приобретать недвижимость, покупать ее в ипотеку или на сбережения, и есть ли смысл считать, что покупка недвижимости — разумный способ инвестирования. Учитывая происходящее на рынке, можно сделать несколько прогнозов, как будет развиваться ситуация.

 

Вариант 1. Частичная отмена льготной ипотеки

При частичной отмене льготной ипотеки цены должны стабилизироваться с вектором на понижение. Стоимость вторичного жилья ориентировочно приблизиться к «первичке», так как оставшиеся льготы все еще будут стимулировать покупку. Это погасит инфляцию и позволит снизить ключевую ставку. При этом многим застройщикам, привыкшим к хорошему спросу, придется пережить падение цен и на какое-то время перенести или даже свернуть планируемые ранее проекты.

 

Вариант 2. Отмена или упразднение программ субсидирования застройщиков

При полной отмене или упразднении программ субсидирования застройщиков ждут сложные времена из-за значительного снижения спроса. С одной стороны, снизятся цены на недвижимость, с другой — пропадет желание приобретать квартиры. Как результат, появится большое количество невыкупленной недвижимости, перешедшей банкам.

Предполагаем, что впоследствии возможно появление программ социального найма в качестве способа использования (продажи государству) таких квартир. Такой льготный найм, скорее всего, первоначально затронет не все слои населения, а только нуждающиеся. Но в дальнейшем получит большее распространение. Это во многом избавит людей от необходимости покупать собственное жилье, а квартирных рантье приведет к значительному снижению дохода. 

В результате можно ожидать долгосрочный застой на рынке недвижимости. Важно уточнить, что речь здесь идет не о застое в строительстве, поскольку в обеспечении людей жильем потребность не пропадет, а о застое в цене. У застройщиков пропадет возможность играть ценой, и передача (продажа) квартир государству будет единственным выходом.

 

Вариант 3. Все останется без изменений

Если рынок недвижимости продолжит развиваться на основании текущих условий без каких-либо перемен, можно ожидать естественное перенасыщение рынка: пустующими инвест-студиями и инвест-однушками, невозможность адресно обеспечить население жильем, а также высокую инфляцию. Как итог: лопнет тот самый пузырь, и произойдет снижение цен на недвижимость. 

С момента появления в 2018 г. эскроу-счетов, на мой взгляд, мы движемся ко второму сценарию, через первый или третий. 

Какой бы из описанных сценариев ни оказался в итоге реальным или какое бы поочередное их исполнение ни происходило, рынок жилой недвижимости, на мой взгляд, ждет неминуемое падение.

Не стоит думать, что если цена на недвижимость в цифрах не меняется, то она не дешевеет. Квартира может простоять в одной цене несколько лет и, соответственно, подешеветь вследствие инфляции. Также не стоит забывать о постоянных коммунальных платежах, стоимости ее содержания и налогах. 

Недвижимость стоит столько, сколько вам готовы за нее заплатить в определенный конкретный момент времени. Это не акции с индикатором цены. 

Люди покупают квартиру как инвестицию, когда у них все хорошо и есть сбережения. А продавать часто вынуждены, когда требуются деньги, и это не всегда в плюс. На сегодняшний день покупка недвижимости, по моему мнению, целесообразна только для собственного проживания. Все попытки спекуляции и игры с рынком вряд ли принесут выгоду.

Фото на обложке: Freepik

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