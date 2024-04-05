Стоимость квадратного метра жилой недвижимости в 2024 году. Прогноз от эксперта

Срок действия обеих программ истекает 1 июля 2024 года, но правительство рассматривает их продление. Чего ожидать от рынка жилой недвижимости, какова будет стоимость квадратного метра и стоит ли приобретать жилплощадь прямо сейчас? Ответы на эти вопросы дал Назар Гайнулин, член правления Оренбургского отделения союза архитекторов России, член Градостроительного совета при губернаторе Оренбургской области.

В 2023 году глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что Центробанк видит признаки перегрева российского рынка жилья . В феврале 2024 года она вновь заявила о возросших рисках на рынке ипотеки. Причина перегрева, по мнению главы регулятора, в льготных программах: «Семейная ипотека» и «Ипотека с господдержкой». Они привели не столько к повышению доступности жилья для граждан, сколько к росту цен на жилые квадратные метры.

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Что происходило в последнее время на рынке жилой недвижимости

В последние годы цены на рынке жилой недвижимости только росли. Причина — ряд законодательных изменений. Например, появление в банках эскроу-счетов, которые работают как средство борьбы с мошенниками. Ваши деньги хранятся на таком счету до определенного момента: например, пока дом строится.



На рост цен также повлияло введение льготных ипотечных программ. Они были сделаны как для поддержки граждан, так и для того, чтобы помочь строительной отрасли выйти из затяжного кризиса 2014-2015 годов. Да и в целом сформировать более цивилизованный рынок недвижимости.

Однако у таких мер поддержки есть и обратная сторона, что мы кратко уже обозначили выше. И это увеличение роста цен на недвижимость. Повышенный спрос из-за льготных ипотек и отсутствие вначале их действия качественных предложений породили распродажу остатков квартир не самого лучшего качества. Радует то, что новые запускаемые проекты закладывались уже с учетом эскроу-счетов.

В результате сформировалось понимание, что застройщику необходимо развивать понятие комфортного жилья и повышать его класс, чтобы не уступать в конкуренции, что также сказалось на цене. Если сравнивать стоимость квартир в новостройках в 2018 году и в настоящее время, она кратно изменилась. Кроме того, на повышении цен сказалось ослабление курса рубля и общая инфляция.

При этом не надо забывать, что часто люди приобретают квартиры не для проживания, а как «инвестиции в бетон» из-за отсутствия или неуверенности в других инструментах вложения капитала. Эта тенденция особенно усилилась в 2022 году, когда вследствие санкций стали менее доступны и более рискованны прочие инвестиции: зарубежная недвижимость, акции и т.д. Все это привело к тому, что цены раздулись и появились признаки пузыря на рынке недвижимости.

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Что влияет на стоимость квадратного метра жилой недвижимости в 2024 году

Сегодня мы наблюдаем курс на упразднение ряда льготных программ по субсидированию ипотеки. Правительство опасается пузыря на рынке недвижимости и связанного с этим нарушения экономического баланса. Потому что при наличии ипотеки в 6-8 % и ключевой ставке в 16% разница ложится на плечи государства.

Можно сказать, что эти страхи не беспочвенны. Помимо уже озвученной проблемы, на рынке стали распространены недобросовестные схемы использования льготных ипотек.

Например, у человека есть средства на покупку квартиры, но он вносит первоначальный взнос и приобретает ее под 6%, а остаток суммы кладет на доступный депозит в 15 %. При такой схеме покупатель получает не только покрытие ипотечных платежей, но и дополнительный доход за счет государства, что не соответствует целям этих программ.

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Что происходит сейчас на первичном и вторичном рынках жилой недвижимости

На фоне новостей о возможном завершении действия программ льготной ипотеки рынок недвижимости «разогревается» еще больше. Однако рынки первичной и вторичной недвижимости ведут себя по-разному.

Так как льготные ипотечные программы действуют только на новостройки, вторичный рынок уступает в цене квадратного метра. К примеру, квартира с хорошим ремонтом в сданном два-три года назад доме будет уступать в цене квартире в новостройке со сроком сдачи через несколько месяцев в черновой отделке. Однако общая тенденция роста цен недвижимость «тащит» вверх и цены на «вторичку».

Чего ждать от рынка жилой недвижимости в будущем

Сейчас перед нами стоит три вопроса: стоит ли вообще приобретать недвижимость, покупать ее в ипотеку или на сбережения, и есть ли смысл считать, что покупка недвижимости — разумный способ инвестирования. Учитывая происходящее на рынке, можно сделать несколько прогнозов, как будет развиваться ситуация.

Вариант 1. Частичная отмена льготной ипотеки

При частичной отмене льготной ипотеки цены должны стабилизироваться с вектором на понижение. Стоимость вторичного жилья ориентировочно приблизиться к «первичке», так как оставшиеся льготы все еще будут стимулировать покупку. Это погасит инфляцию и позволит снизить ключевую ставку. При этом многим застройщикам, привыкшим к хорошему спросу, придется пережить падение цен и на какое-то время перенести или даже свернуть планируемые ранее проекты.

Вариант 2. Отмена или упразднение программ субсидирования застройщиков

При полной отмене или упразднении программ субсидирования застройщиков ждут сложные времена из-за значительного снижения спроса. С одной стороны, снизятся цены на недвижимость, с другой — пропадет желание приобретать квартиры. Как результат, появится большое количество невыкупленной недвижимости, перешедшей банкам.

Предполагаем, что впоследствии возможно появление программ социального найма в качестве способа использования (продажи государству) таких квартир. Такой льготный найм, скорее всего, первоначально затронет не все слои населения, а только нуждающиеся. Но в дальнейшем получит большее распространение. Это во многом избавит людей от необходимости покупать собственное жилье, а квартирных рантье приведет к значительному снижению дохода.

В результате можно ожидать долгосрочный застой на рынке недвижимости. Важно уточнить, что речь здесь идет не о застое в строительстве, поскольку в обеспечении людей жильем потребность не пропадет, а о застое в цене. У застройщиков пропадет возможность играть ценой, и передача (продажа) квартир государству будет единственным выходом.

Вариант 3. Все останется без изменений

Если рынок недвижимости продолжит развиваться на основании текущих условий без каких-либо перемен, можно ожидать естественное перенасыщение рынка: пустующими инвест-студиями и инвест-однушками, невозможность адресно обеспечить население жильем, а также высокую инфляцию. Как итог: лопнет тот самый пузырь, и произойдет снижение цен на недвижимость.

С момента появления в 2018 г. эскроу-счетов, на мой взгляд, мы движемся ко второму сценарию, через первый или третий.

Какой бы из описанных сценариев ни оказался в итоге реальным или какое бы поочередное их исполнение ни происходило, рынок жилой недвижимости, на мой взгляд, ждет неминуемое падение.

Не стоит думать, что если цена на недвижимость в цифрах не меняется, то она не дешевеет. Квартира может простоять в одной цене несколько лет и, соответственно, подешеветь вследствие инфляции. Также не стоит забывать о постоянных коммунальных платежах, стоимости ее содержания и налогах.

Недвижимость стоит столько, сколько вам готовы за нее заплатить в определенный конкретный момент времени. Это не акции с индикатором цены.

Люди покупают квартиру как инвестицию, когда у них все хорошо и есть сбережения. А продавать часто вынуждены, когда требуются деньги, и это не всегда в плюс. На сегодняшний день покупка недвижимости, по моему мнению, целесообразна только для собственного проживания. Все попытки спекуляции и игры с рынком вряд ли принесут выгоду.

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