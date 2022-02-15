Банковские системы стали чаще взламывать изнутри

В 2022 году сотрудники банка станут причиной половины взломов информационных систем кредитных организаций. Доля внутренних утечек увеличится с 30% до 50%.

В этом году доля доля атак внешних злоумышленников снизится с 15% до 3%, но увеличится число случаев, связанных с действиями сотрудников банков, — внутренних утечек, проявлений халатности и участий в мошеннических схемах. Их общая доля, согласно прогнозам, увеличится с 30% в 2021 году до 50% в 2022 год, пишет «Коммерсантъ».

Основной целью злоумышленников будут счета компаний, клиентов и любая информация о них, а также документы и внутренняя переписка.

По словам экспертов, мошенникам дешевле использовать инсайдеров, чем внешние взломы. Банки не обязаны по закону устанавливать программы для защиты от утечек данных и прочих инсайдерских рисков. Такой софт есть пока только в трети банков.

Аналитики уверены, что большинство утечек из банков происходит непреднамеренно. Чтобы снизить их количество, необходимо регламентировать правила обращения с конфиденциальной информацией, документировать требования и ответственность за их нарушения.

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