Банк России значительно расширит пилотный проект цифрового рубля. С 1 сентября к участию в нем подключатся физические лица и несколько кредитных организаций. В рамках пилота цифровой валюты ЦБ уже провел порядка 19 тыс. переводов между физлицами

ЦБ РФ с 1 сентября расширит действие пилотного проекта цифрового рубля. Об этом сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, ее слова передает ТАСС.

Пилот цифрового рубля будет расширен до 9 тыс. физических лиц и 1,2 тыс. юридических лиц. Кроме того, к нему подключатся 20 кредитных организаций.

На данный момент в проекте участвуют 600 физлиц, 22 организации. К участию в эксперименте подключены 12 банков.

По данным ЦБ на март 2024 года, в рамках пилота проведено 19 тыс. переводов между физлицами, порядка 6 тыс. платежей, 3,5 тыс. операций по смарт-контрактам.

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