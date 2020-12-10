Банк «Уралсиб» объявил о запуске акселерационной программы

Банк «Уралсиб» ищет технологические компании для запуска совместного пилотного проекта в рамках программы «Уралсиб Tech 2021».

К участию приглашают финтех-стартапы и компании, работающие по направлениям:

увеличение клиентской базы, лидогенерация;

увеличение LTV (life time value) клиентов;

транзакционные сервисы.

Особое внимание уделят проектам на стыке банкинга и ритейла, банкинга и e-commerce.

Чтобы стать участником программы, нужно:

подать заявку;

пройти онлайн-собеседование;

представить своё решение топ-менеджерам банка на онлайн-питчах.

Подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: Zivica Kerkez/shutterstock.com