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Банк «Уралсиб» объявил о запуске акселерационной программы

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

Банк «Уралсиб» ищет технологические компании для запуска совместного пилотного проекта в рамках программы «Уралсиб Tech 2021».

Банк «Уралсиб» объявил о запуске акселерационной программы

К участию приглашают финтех-стартапы и компании, работающие по направлениям:

  • увеличение клиентской базы, лидогенерация;
  • увеличение LTV (life time value) клиентов;
  • транзакционные сервисы.

Особое внимание уделят проектам на стыке банкинга и ритейла, банкинга и e-commerce.

Чтобы стать участником программы, нужно:

  • подать заявку;
  • пройти онлайн-собеседование;
  • представить своё решение топ-менеджерам банка на онлайн-питчах.

Подать заявку можно на сайте.

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Фото на обложке: Zivica Kerkez/shutterstock.com

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