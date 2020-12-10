Банк «Уралсиб» объявил о запуске акселерационной программы

Ирина Печерская
Банк «Уралсиб» ищет технологические компании для запуска совместного пилотного проекта в рамках программы «Уралсиб Tech 2021».
Банк «Уралсиб» объявил о запуске акселерационной программыИрина Печерская
К участию приглашают финтех-стартапы и компании, работающие по направлениям:
- увеличение клиентской базы, лидогенерация;
- увеличение LTV (life time value) клиентов;
- транзакционные сервисы.
Особое внимание уделят проектам на стыке банкинга и ритейла, банкинга и e-commerce.
Чтобы стать участником программы, нужно:
- подать заявку;
- пройти онлайн-собеседование;
- представить своё решение топ-менеджерам банка на онлайн-питчах.
Подать заявку можно на сайте.
Фото на обложке: Zivica Kerkez/shutterstock.com
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