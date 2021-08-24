ЦБ предложил ограничить допустимое время сбоев в банковских приложениях

Банк России решил ограничить допустимое время сбоев в приложениях банков до двух часов. Банкам же придется отчитываться о них перед ЦБ.

Для этого регулятор разработал проект положения, которое устанавливает требования к операционной надежности банков для его способности обеспечить непрерывную работу при сбоях оборудования или отказа системы.

Согласно предложению, сервисы, связанные со вкладами, переводами, открытием и ведением счетов, операциями на финансовом рынке, кассовыми операциями и операциями с идентификацией по биометрии могут быть недоступными не более двух часов.

Банки с активами более чем на 500 млрд рублей должны будут моделировать сценарии возможных компьютерных атак, проводить плановые тренировки вместе с ЦБ.

Информацию о сбоях и принятых мерах банки будут обязаны передавать в ЦБ. Банки также должны будут сообщать регулятору о запланированных пресс-конференциях, размещении официальных сообщений на своих сайтах о сбоях.

Помимо этого, банки не реже одного раза в год должны будут анализировать необходимость пересмотра значений показателей операционной надежности не реже одного раза в год.

Документ может вступить в силу 1 октября 2022 года, сейчас он находится на стадии публичного обсуждения.

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Фото: ESB Professional / Shutterstock