В даркнете вдвое снизилось число объявлений о продаже баз данных банковских клиентов

Число объявлений о продаже новых данных банковских клиентов в этом году снизилось почти в два раза — до 20 случаев. К этим объявлениям относится ранее не встречавшаяся информация.

На самом деле в сети существует гораздо больше объявлений, но они касаются продажи старых утечек, сообщили РБК аналитики сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

Три из 20 баз данных, по утверждению продавцов, содержали более 100 тыс. записей о клиентах: данные 150 тыс. и около 100 тыс. желающих взять кредиты в «Совкомбанке» и банке «Дом.РФ» соответственно, и предложение о продаже данных 500 тыс. клиентов «Сбербанк Премьер».

Эти данные обычно используются злоумышленниками, которые звонят людям из «слитых» баз от имени «службы безопасности банка», «правоохранительных органов», чтобы украсть деньги с банковского счета.

Остальные утечки составляли 1–2 тыс. записей и были в основном связаны с деятельностью сотрудников региональных офисов, копирующих данные перед сменой места работы или для продажи спамерам, выяснили в DLBI.

Массовые кражи данных банковских клиентов, по данным аналитиков, сокращаются. Финорганизации стали использовать технологии предотвращения утечек конфиденциальной информации, которые перехватывают попытки массовых выгрузок клиентских данных.

Мошенники еще в прошлом году столкнулись с дефицитом такой информации и массово перешли на скрипты, требующие только Ф.И.О. и телефон, отметили специалисты компании.

По словам экспертов, число Telegram-каналов, которые продают данные банковских клиентов, снижается, но общее количество пользователей и предложений о продаже при этом существенно не изменилось.

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