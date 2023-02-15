Число DDoS-атак на российские банки в 2022 году выросло в четыре раза

Число DDoS-атак на российский банковский сектор в 2022 году выросло в четыре раза, сообщили в ЦБ. Также увеличивается и количество киберугроз, а спрос на защиту и страхование от кибератак в финансовой сфере растет.

Количество DDoS-атак на банковский сектор по итогам 2022 года увеличилось в четыре раза по сравнению с 2021 годом, а количество кибератак выросло на 2%. Об этом рассказал заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. По его словам, среди российских банков растет спрос на услуги страхования в сфере кибербезопасности.

В декабре ВТБ сообщал о мощной «беспрецедентной» кибератаке на свою технологическую инфраструктуру. Атаки совершались из-за рубежа и носили спланированный характер.

Ранее эксперты по кибербезопасности говорили о росте спроса на защиту бизнеса от DDoS-атак на 120% Количество клиентов из банковской сферы выросло на 83%, из страховой отрасли – на 110%.

По данным StormWall, Россия в 2022 году вошла в четверку самых DDoS-атакуемых стран мира. По итогам года на Россию было совершено 1,2 млн DDoS-атак – это 8,4% от всех атак, совершенных в мире.

По прогнозам экспертов, к весне 2023 года количество DDoS-на российский бизнес может увеличиться на 300%. Самыми опасными окажутся атаки на внутренние платформы компаний.

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