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Аналитики составили SEO-рейтинг сайтов российских банков

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Аналитики составили SEO-рейтинг сайтов российских банков. Расчет основывался на нескольких параметрах, учитывался «вес» популярности двух ключевых поисковых систем – «Яндекса» и Google. В итоге первую тройку составили ВТБ, «Тинькофф» и «Газпромбанк».

Аналитики составили SEO-рейтинг сайтов российских банков

Специалисты Wunder Digital провели исследование и составили SEO-рейтинг сайтов российских банков. С результатами исследования ознакомился RB.RU.

Аналитики проводили расчет на основе нескольких параметров – видимости сайта, частоте запроса и коэффициента позиции в поисковой выдаче. Из семантики исключили запросы об интернет-банкинге и курсах валют без слов «купить» и «продажа».  

Также учитывался «вес» популярности поисковых систем. По данным «Яндекс.Радар», у «Яндекса» он составил 64%, Google – 36%.

В итоге лидером общей поисковой выдачи стал банк ВТБ с показателем взвешенной видимости в поисковых системах в 45,2%. На втором месте расположился банк «Тинькофф», на третьем – «Газпромбанк».

По данным исследования, 13 из 30 банков имеют показатели общей видимости сайтов менее 1%.

Фото на обложке: Perry Ashari / Shutterstock

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