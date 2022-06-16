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Американский производитель косметики с почти 100-летней историей объявил о банкротстве

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Американский производитель косметики с почти 100-летней историей объявил о банкротстве. Revlon, которая когда-то считалась одним из крупнейших брендов косметики в мире, не смогла оправиться после пандемии.

Американский производитель косметики с почти 100-летней историей объявил о банкротстве

О банкротстве Revlon пишет Reuters со ссылкой на компанию. Сведения о том, что Revlon подал заявление о банкротстве, подтвердила глава компании Дебра Перельман.

В ближайшем будущем Revlon намерена договориться с кредиторами об упрощении структуры капитала, чтобы снизить долг. По последним данным сумма составляет 3,3 млрд. В целях его погашения Revlon планирует продать акции компании на рынке. Торги акциями Revlon были остановлены в четверг в предторговый период.

В 2021 году объем продаж Revlon снизился на 22% по сравнению с 2017 годом. Агентство уточнило, что компания сильно пострадала во время пандемии коронавируса из-за резкого падения продаж и так и не смогла вывести бизнес на прежние показатели.

Revlon основана в 1932 году. В 1955 году компания вышла на биржу, став публичной.

Фото на обложке: Everything You Need / Shutterstock

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