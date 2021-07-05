Количество россиян-банкротов выросло в два раза в 2021 году

В России почти в два раза выросло количество физлиц-банкротов. Эксперты консалтинговой компании GRM связывают резкий рост банкротства, в том числе, со снижением платежеспособности населения вследствие экономических последствий пандемии COVID-19.

Данные приводят «РИА Новости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании GRM. В первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-ого рост банкротств физлиц составил 80% – с 58,7 тысяч случаев до 105,9 тысяч.

Количество банкротов-юрлиц выросло в тех же периодах в два раза – с 12 тысяч случаев до 25,7 тысяч.

Эксперты GRM связали этот факт с влиянием негативных последствий пандемии COVID-19, а именно снижения платежеспособности, а также снятием моратория на банкротство в январе 2021 года.

«Сейчас кредиторы должников активно инициируют обращения в арбитражные суды, чего не могли сделать в период моратория. Это доказывает тот факт, что наиболее резкий рост открытых банкротных процедур произошел в апреле 2021 года: тогда было инициировано 7,1 тысяч процедур против 2,6 тысяч в апреле 2019 года», – отметил партнер GRM Сергей Новиков.

По прогнозам компании, в 2021-ом количество банкротств в годовом выражении покажет рост в 65-70%.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!