Банки просят упростить доступ к реестру запрещенных в РФ доменов для блокировок переводов в онлайн-казино

Российские банки испытывают затруднения с исполнением закона, принятого для блокировки переводов в пользу нелегальных онлайн-казино. Кредитные организации не могут автоматически проверять принадлежность сайтов клиентов к нелегальному бизнесу и вынуждены это делать «вручную».

В настоящее время право проверять сайты автоматически в Едином реестре запрещенных доменов есть только у операторов связи, а банки вынуждены формировать индивидуальные запросы, что влечет многократное увеличение нагрузки на реестр, сообщается в письме Национального совета финансового рынка (НСФР) вице-спикеру Совета Федерации Николаю Журавлеву, с которым ознакомился РБК.

Принятые поправки в «антиотмывочный» закон (115-ФЗ) запрещают банкам принимать на обслуживание и проводить платежи по поручению компаний, если их интернет-сайт находится в реестре запрещенных сайтов, в который также включены сайты онлайн-казино. По данным Роскомнадзора, в реестр внесены более 30 тысяч сайтов с рекламой казино или с виртуальными игровыми автоматами.

Участники рынка попросить доработать закон и открыть банкам доступ к автоматическим проверкам реестра. Кроме того, у кредитных организаций есть сложности с «привязкой» клиентов-юрлиц к конкретным сайтам.

Определить организацию по домену невозможно, поэтому банкам приходится самим запрашивать эту информацию у клиентов. Однако в таком случае проверить ее достоверность затруднительно, отмечают в НСФР. Для исполнения закона участниками рынка в реестре должна быть осуществлена привязка доменов к каким-либо идентификаторам юрлиц.

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев в целом поддержал инициативу кредитных организаций, однако отметив, что в данной ситуации сложности профессионального сообщества не решить просто технической доработкой информационных систем.

Эксперты отмечают, что владельцы незаконных онлайн-казино используют разные схемы для их сокрытия. В частности, у них может быть несколько сайтов, а при попадании в реестр они могут менять доменное имя.

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