Пользователи «ВКонтакте» смогут завести почту с доменом vk.com

«ВКонтакте» к началу учебного года запустит сервис «VK Почта» для обмена письмами. Продукт рассчитан на аудиторию соцсети, которой необходима технологичная и персонализированная почта для работы и учебы, говорится в сообщении компании.

Пользователи смогут получить почту с коротким доменом @vk.com, им также будут доступны темы оформления от «ВКонтакте», сортировка писем и «умные» ответы, которые работают на базе машинного обучения, а также возможность отписаться от ненужной рассылки в один клик.

Авторизоваться в «VK Почте» можно с помощью единой учетной записи VK Connect. Пользователи смогут создать почту с использованием короткого адреса своей страницы «ВКонтакте».

Получив письмо от магазина, пользователь может сразу перейти в чат с компанией в мессенджере «ВКонтакте». Сейчас быстро связаться получится с семью компаниями, среди которых Ozon, Wildberries и Lamoda. «ВКонтакте» обещает расширять список и добавить возможность прямо из письма открыть чат практически с любым брендом или маркетплейсом.

«Новый сервис не станет заменой "Почты Mail.ru": он получит лучшие разработки команды в создании почтовых сервисов и продолжит развиваться через интеграцию с мессенджером "ВКонтакте" и соцсетью, максимальную персонализацию, более смелые технологические решения для более молодой аудитории», — сообщила вице-президент по экосистемным продуктам компании Анна Артамонова.

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Фото: «ВКонтакте»