«Купер» запустил программу лояльности: малый и средний бизнес сможет вернуть 1,5% с закупок

«Купер» запустил новую программу лояльности для малого и среднего бизнеса. Компании с подпиской «СберБизнес Прайм» теперь получают 1,5% от суммы заказов через «Купер Бизнес» бонусами «СберБизнес Спасибо». Кешбэк начисляется автоматически.

Кешбэком оплачиваются услуги партнёров

Бонусы «СберБизнес Спасибо» начисляются за заказы, оформленные в «Купер Бизнес» и оплаченные с расчётного счета или картой «СберБизнес». Дополнительных настроек не требуется — при активной подписке и подключённой программе лояльности система работает сама.

Есть ограничения:

до 250 бонусов за заказ;

до 2000 бонусов в месяц на одного участника.

Бонусы можно использовать для компенсации расходов — например, оплачивать товары и услуги партнёров в рамках программы «СберБизнес Спасибо».

При выборе сервиса важны сниженные издержки

Доля онлайн-закупок в сегменте МСБ растёт, и вместе с этим усиливается контроль за расходами. Как отмечают в пресс-службе «Купера», если ранее бизнес фокусировался на переходе к безналичным расчётам и централизованному учёту, то в 2026 году внимание смещается к деталям — компании начинают учитывать даже небольшие возвраты.

«При регулярных закупках 1–2% превращаются в заметную экономию, особенно без изменения привычных процессов», — отмечают в компании.

На этом фоне растёт спрос на решения, которые позволяют снижать издержки без перестройки бизнес-процессов. Бизнес не готов внедрять сложные инструменты ради экономии и ожидает, что такие механики, как кешбэк, будут автоматически встроены в текущую инфраструктуру.

В результате кешбэк в B2B становится конкурентным преимуществом сервисов: даже на уровне 1,5% от объёма закупок он даёт ощутимый эффект для бизнеса.